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【防疫服務包】多名首長級公務員出動包裝　聶德權讚同事「摩打手」誓會提早完成工作

社會 22:14 2022/03/30

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聶德權亦親身參與其中。（聶德權facebook）

早前特首在記者會上表示將要向全港近300萬個家庭派發「防疫服務包」，TOPick早前收到消息指不少高層公務員都有參與其中。今日（30日）公務員事務局局長聶德權發文指是次包裝及派物資時「全動員包裝」，多位首長級同事均有出動，更有多名退休常秘參與其中，局方共有260人參與。他並指現場同事「摩打手」，相信可以提早完成。

另外財經事務及庫務局亦在社交平台發文，指已排出局方及轄下100名同事組成包裝團隊，今日起一連三日參與包裝工作，與時間競賽，務求盡早將物資送到市民手上。

財庫局同事參與防疫服務包包裝。（財庫局facebook）

聶德權表示，今次活動由常任秘書長楊何蓓茵領軍，副秘書長等首長級同事全出動，還有多名退休常秘參加，大家都想為抗疫出一分力。公務員事務局準備派出260人，一連兩日工作，參與人員來自政務主任(AO)、行政主任(EO)、法定語文主任、系統分析主任、文書和秘書職系等同事，還有約十名退休AO義工踴躍響應今次行動。他指出，包裝和派發「防疫服務包」工作需要龐大人手，除了公務員團隊的參與，不少地區團體組織及民間志願人士反應熱烈，組織義工力量一起參與，充分體現香港眾志成城、各界團結抗疫的精神。

而財庫局的團隊成員則涉及多個不同職系，包括政務主任、庫務會計師、庫務主任、經濟主任、統計主任、審計師、審查主任、公司註冊主任、物業估價主任、行政主任、系統分析／程序編製主任、其他文職人員以及司機等。局長許正宇指，「此工作看似簡單，但想到服務包內每樣物件在抗疫任務上的莫大用途，及對每家每戶的濃厚心意，能參與其中，是難忘的經驗。」

另外，「防疫服務包」內有2盒抗疫中成藥、20個快速抗原測試包、20個KN95口罩、防疫資訊小冊子，以及一張心意卡。完成包裝後，政府會在周六開始派送，目標在七天內完成分發。

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責任編輯：袁澍

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