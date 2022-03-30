【捱貴電】兩電下月燃料費齊升　學者料短期內回落無望

▲ 中電和港燈4月的燃料調整費，較年初分別升約6%及50%，學者預計燃料價格會維持在高位一段時間。（陳國峰攝）

國際燃料價格高企，帶動電費上升。中電和港燈4月的燃料調整費，較年初分別升約6%及50%。若3人家庭每期帳單用電275度，中電和港燈4月電費分別較年初貴約6.7元和38元。兩電均指，燃料費採取實報實銷方法處理，不會從中獲利。

有學者分析指，俄烏戰爭帶動油價及天然氣價飈漲，各國憂慮燃油和天然氣供應不穩而儲備燃煤，遂令天然氣和燃煤價格急升。學者預計燃料價格會維持在高位一段時間，未見回落跡象。

電費由「基本電價」加「燃料調整費」組成，當中燃料費於每年3至12月按月調整，根據過去3個月燃料實際價格計算而得出，以「實報實銷」原則調整，電力公司不會從中獲利。兩電宣布4月燃料調整費同告上漲，中電4月燃料費為每度電41港仙，較年初升6%；港燈4月燃料費為每度電41.1港仙，較年初升50%。

如以3人家庭每期帳單用電275度計算，中電用戶年初未計及政府電費補貼，約為346元，4月價格則約為352.7元，需多付6.7元；港燈用戶年初未計及政府補貼電費約為282元，4月價格則約為320元，需多付38元。

港燈解釋指，受早前印尼燃煤出口禁令，加上近日地緣政治以及其他因素影響，國際煤價及天然氣價格均極為波動且高企，令港燈面對極大燃料成本壓力。

中電則指國際燃料價格過去一年多持續攀升，預計未來的國際燃料價格仍然十分波動，中電會一如既往，以審慎的方式控制燃料成本，盡量減低市民受到的影響。

世界綠色組織行政總裁余遠騁分析指，天然氣與國際油價掛，而國際油價受俄烏戰爭影響而飈●升，令本港發電燃料費用同步上升。他又指，由於國際對燃料需求大，在擔心天然氣供應不穩的情況下加大燃煤儲備，令印尼和澳洲的燃煤價值「升到癲咗」。

余遠騁估計，國際油價會因戰事放緩而減慢升勢，但短期內仍未見有回落的趨勢，相信港人電費在短期內會維持在高水平。

至於為何港燈的升幅會較中電高？余遠騁認為，港燈的燃料費升幅配合國際油價升幅，而中電發電量較港燈大，相信有助攤分成本上漲壓力，所以價格波動較低。

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記者：陳梓蔚