【上調罰則】即日起不遵圍封強檢公告最高可判罰5萬元　違強制檢測公告等最高可判罰2.5萬元

▲ 明起不遵圍封強檢公告最高可判罰5萬元。（陳靜儀攝）

政府周二（29日）宣布，3月31日周四起違強制檢測公告等最高可判罰25,000元，違檢疫令或隔離令罰款上限增至10,000元。（詳情即看：【下一頁】）昨日（30日）政府就不遵從強制檢測指示、強制檢測公告及限制與檢測宣告下的檢測規定的相關罪行罰則，再作修訂，不遵從圍封強檢下的檢測規定者則最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

政府表示，為加強阻嚇力並維持不同罰則之間的分級，政府由3月31日(周四)起，將提高不遵從強制檢測指示及強制檢測公告的相關罪行罰則，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。而不遵從強制檢測令即屬違法，更可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。

政府解釋，因應早前已提高第599J章下定額罰款水平，故提高不遵從強制檢測指示、強制檢測公告及限制與檢測宣告下的檢測規定的相關罪行罰則，以加強阻嚇力並維持不同罰則之間的分級。

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記者：黃穎津