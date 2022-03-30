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【上調罰則】明起不遵圍封強檢公告最高可判罰5萬元　違強制檢測公告等最高可判罰2.5萬元

社會 22:57 2022/03/30

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明起不遵圍封強檢公告最高可判罰5萬元。（陳靜儀攝）

政府昨日（29日）宣布，周四起違強制檢測公告等最高可判罰25,000元，違檢疫令或隔離令罰款上限增至10,000元。（詳情即看：【下一頁】）今日（30日）政府就不遵從強制檢測指示、強制檢測公告及限制與檢測宣告下的檢測規定的相關罪行罰則再作修訂，不遵從圍封強檢下的檢測規定者則最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

政府表示，因應早前已提高第599J章下定額罰款水平，現提高不遵從強制檢測指示、強制檢測公告及限制與檢測宣告下的檢測規定的相關罪行罰則，以加強阻嚇力並維持不同罰則之間的分級。修訂後，不遵從強制檢測指示和強制檢測公告者最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月，而不遵從限制與檢測宣告下的檢測規定者則最高可被判處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。

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記者：黃穎津

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