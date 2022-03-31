【正能量】水墨藝術家藉創作與天地交流　蔡海鷹：在有限人生做自己最喜歡的事

▲ 疫情以來，蔡海鷹未能開壇創作，只可留在家中為作品修補。（黃建輝攝）

眼前的蔡海鷹瞇起雙眼，笑說：「人生時間有限，做自己最喜歡！」 在三十而立和四十不惑時，早已抱着逍遙於天地之間，以心意自得的玩世態度處世，更成為香港和內地的新水墨裝置藝術的重要人物。 只是，他也逃不掉疫情的限聚嗎？

如為退休作解讀，大概是仍向着人生標竿前行，只是不用顧及他人臉色，毋須看風轉速或變向，依循既定習慣活下去……然而，一個反覆無常的世紀疫情，教處變不驚的港人措手不及，首當其衝的也有一代新水墨大師——蔡海鷹。今年 77 歲的他，半生樂逍遙，近年於理大教水墨班，因疫情而煞停，他說：

我估計自己至少教到 80 歲後，疫情後，我想教學方面差不多了……

▲ 蔡海鷹．1945 年中國廣東出生，香港水墨藝術家。1981 年於香港中 文大學修畢「中國水墨畫文憑課程」，1989 年於廣州美術學院中國畫系「山水專業研究課程」取得文學碩士學位。曾獲當代香港藝術雙年展市政局藝術獎、德國 Kunststation Kleinsassen Gallery Liebau 獎，2001 年舉行首個大型水墨裝置藝術展覽。曾任教嶺海藝專、西江大學、香港視覺藝術中心、正形設計學校，香港浸會大學駐校藝術家水墨課程，現任教香港理工大學當代水墨畫班。（黃建輝攝）

與社會環境一起復元

筆者問何需悲觀？心水清的他仔細分析：

即使疫情停了，香港整個環境和學校（理大）本身也需時間復元吧，所以也難有機會再開水墨班，我也不由自主吧！

原因是他教的當代水墨藝術創作班，並不屬於香港理大的本科課程，當初大學院方本着師生學術和藝術兩方面均能平衡發展，故申請資金開辦文藝課程，而他的課程，也吸引校內其他教授參加。

▲ 他笑言很多藝術家都不愛教班，但他愛與新一 代交流，是他保持年輕心境的不二法門。理大 到浸大，都有他的學生。（被訪者提供）

他樂於啟迪後人，除了想分享自己在創作藝術心 得和技術，最重要是可跟新一代學生交流，才可保持年輕心態和激發他創作思維。然而自疫情爆發，為了不想一起抗疫敗陣，他甚至跟年輕人「斷交」。

我也好小心抗疫，不許自己在這段期間輸了。 會有學生來探我，但這幾個月太緊張，今年一月開始完全斷絕來往。

▲ 水墨裝置的由來，源於在美國作交流生時，因每周均需要為其創作作公開展覽，藝術家自然為擺放加點新意，便將其工具加點裝置藝術的 效果，就這樣帶領他走進另一個創作領域。（被訪者提供）

他熱衷於面對面談天說地的交流， 網上教學或利用手機軟件聊天的「年輕」從不是他那杯茶，故可想而知，疫情對這位大師有多影響。 或者大家會狐疑，藝術家不是愛孤獨才能刺激創作？他這樣回答：

我想集中情緒，保持自己心態平靜。因為一開始作畫，會進入忘我境界。然而創作時的慣常動作，如拿起放在貯物室的畫紙，始終會揚起一些塵埃，不能避免流鼻水或咳嗽吧，以前是閒事，現在不想令人或令自己過敏和叫人擔心，也停了作畫。

大環境的風吹草動，都不及社會壓力下的杯弓蛇影。 誠如，他的養生之道也因此有所微調：

現在做 運動，自己會躲在無人的地方慢跑，一天跑兩次，一早一晚每 次 1 小時。飲食清簡，只吃蔬果湯水，從不碰煎炸油膩食物，不小心刺激喉嚨，咳或痛都不知是中招還是感冒，不讓自己提心吊膽，不碰不是最好？

當然也有其考量，因不用山長水遠由住處到尖沙咀上課，長期留家也不好把一室弄得全屋油煙，也容易影響健康。

▲ 席地躺下來，是每次為個人展覽時必見到的指定動作，圖為於 2002－03 年香港中文大學舉辦的《天地玄黃．蔡海鷹水墨裝置展》。（被訪者提供）

水墨藝術是要向外看

然而，說到最大影響，是蔡海鷹作為老師，除了在學校傳授技巧，他也經常帶學生到戶外寫生。只因水墨畫裝置，不只是閉門造車的藝術創作，也是與「天地之道」交流和對話的一門藝術。《藝術香港》這樣形容蔡海鷹老師：「他的為人和生活卻十分『接地氣』，與學生走得近而毫無架子。」

▲ 2018 年推出《墨與神遊》 ，把他於2017 年在香港浸會大學舉行的個展作品和過去數十年的畫作。結集而成，也是當代香港水墨裝置藝術一次重要回顧。 （黃建輝攝）

因他在課堂上除了教授傳統古典上的技巧，也從不吝嗇把自己幾十年的藝術創作所得的經驗開心分享。城大、理大和浸大的莘莘學子更曾自發組織起來，問他可否獨立開班指導他們。他說：

大概我教很多傳統古典以外的不同技巧， 有中有西有古也有今。因我本身畫油畫出身，為畫商業作品而熟練西洋技術，到廣州美術學院時，那十年打好了水墨畫的根基，到黃河長江實地目睹大自然環境的壯麗，認識大自然和天地的宏偉。而美國交流令我沉醉搞藝術裝置，就這樣糅合了不同風格的藝術！

樂逍遙的根基

他笑言命運給他「十年一覺」的安排，每一個十年都是他的藝術或工作的里程碑，1977 年開始，他以「行貨佬」（行內術語，以畫西洋油畫謀生）自居，他以賺錢的十年來定義，並為日後可專注於藝術創作打下良好基礎，他說：

當年差不多 100 元的日薪，其時 普通文員月薪不過幾百元，畫了幾個大餅。

口中所謂的大餅，大可理解成一桶金，不消幾年便與當時女友（現任妻子何影朗）買下鯉魚門一間石屋，並以此作為他個人的藝術創作基地。到廣州美術學院的十年，和1999年獲得美國自由人基金會留駐計劃及觀摩交流獎學金，在美國引發他成為一代水墨裝置的重要人物。

▲ 80年代與當時女友（現任妻子何影朗）購下鯉魚門的石屋，喜歡它近海灘，環顧初期香港的懸崖山勢。（被訪者提供）

《藝術香港》這樣形容他：「近 20 年前，當不少畫家在畫紙上將傳統水墨創新時，他已跳出二維空間畫面，在香港舉辦首個水墨裝置藝術展覽，帶領觀眾超越平面、走入藝術家眼中的景觀——水墨裝置空間 ……他從事藝術逾半世紀，從不讓自己與時代脫節。」 就算今天受訪，他也本順應養生之道，也本着疫情面前絕不敗陣的心態，絕對值得一眾老友記仿效和借鏡！