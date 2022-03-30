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【海外法官】外交部駐港公署批英方假借「召回」法官抹黑國安法　促停止政治表演

政治 23:33 2022/03/30

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外交部駐港公署。（資料圖片）

英國最高法院今日宣布，院長韋彥德、副院長賀知義辭任香港終審法院非常任法。外交部駐港公署發聲明，批評英方假借所謂「召回」香港終審法院英籍非常任法官、誣蔑抹黑《港區國安法》，肆意詆毀香港法治，粗暴干預香港事務，發言人對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指，英方無視「一國兩制」和香港法治成功實踐，持續進行政治操弄，妄圖通過打「外籍法官」牌，惡意詆毀中國政府對港政策，抹黑香港法治發展，充分暴露其破壞「一國兩制」、擾亂香港法治秩序的險惡用心。

發言人表示，國安立法是國際通例。中國政府制定出台香港國安法，有效堵塞香港特區在維護國家安全方面的法律漏洞，有力打擊一小撮從事危害國家安全活動的違法犯罪分子，充分保障最大多數香港市民的自由與權利。事實證明，《港區國安法》的實施有力維護了國家安全、社會安定和市民安寧，充分發揮了「一法安香江」的重大成效。

發言人強調，任何外部干預都動搖不了香港的法治基礎和國際社會對香港法治的信心，動搖不了中方堅定維護「一國兩制」和國家安全的決心，也阻擋不了香港由亂及治、由治及興的歷史大勢，敦促英方認清現實、擺正位置，立即停止荒唐錯位的政治表演。

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記者：陳葆琳

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