【第五波疫情】料逾2千名旅客抵港　返港港人亦可獲防疫包【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥繼續出席例行抗疫記者會。

本港確診數字跌破7,000宗，昨（30日）增6,981個案，自2月23日以來新低，第5波疫情累計共113.8萬宗確診。確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（31日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

【11:30】

明日起取消對九個國家的「禁飛令」，估計逾2000名旅客抵港，抵港港人均可獲得防疫包。

【11:20】

林鄭月娥指，對兩名終審法院海外非常任法官辭任表示遺憾及失望，強烈反對將法官辭任與香港自由及人權扯上關係。

【11:15】利用快測包了解本港感染情況

近日疫情呈下降趨勢，不過下降的速度不是很快，即使跌破了七千，亦未去到全民強制檢測的時間，不是疫情的尾聲，不過很快會有公布，由於防疫包有快速抗原測試包，是否可以透過使用測試包，以了解香港處於感染狀況，有關計劃稍後會公布。詳情即看：【下一頁】

【11:10】

昨日已完成160萬個包裝防疫包，已完成逾45%，按照原定計劃，在本周六在全港18區派發，目標在7天內完成，同時亦會在18區設派發點，市民憑卡可領取。

【11:00】長者暫託中心可處方新冠藥物

行政長官林鄭月娥今日出席例行抗疫記者會，她指出在兩年多的抗疫工作需要市民配合，在抗擊疫情上，需要市民配合，防疫包可以更加好鞏固社會力量，亦相信有助香港疫後經濟重建。昨天曾到過兩個地方，包括啟德郵輪碼頭暫託中心，以及防疫包的包裝中心，而兩款新冠藥物，可以在暫託中心為有需要的確診院友服用。

她表示，暫託中心有中西醫結合服務，長者也可以服用中藥調理身體，亦有情緒支援，為未來中醫醫院作出一個很好的實踐。

政府即日起不遵圍封強檢公告最高可判罰5萬元 違強制檢測公告等最高可判罰2.5萬元，詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片：

【TOPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組