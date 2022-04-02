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【全民派防疫包】防疫包內有甚麼物資？　上門派發無人應門如何補領？

社會 15:44 2022/04/02

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署理民政事務局局長陳積志（中）上門派防疫包。（黃建輝攝）

特區政府今日（2日）早上10時開始，陸續向全港住戶派發「防疫服務包」，每天由上午直至傍晚，目標是在七天內完成派發工作。「防疫服務包」是免費派發，並由各區民政事務處負責當區統籌，主要透過以下多個渠道派發，市民不需要輪候或登記。

至於防疫服務包，會由用一大個膠袋包裝，內有兩盒內地中成藥、20包快速抗原檢測劑、20個KN95口罩、防疫小冊子和心意卡。

多個渠道派發:
 
1. 由房屋署和香港房屋協會向轄下公營房屋住戶派發；
2. 透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向私人屋苑住戶派發；
3. 透過義工及公務員直接向「三無」大廈及基層家庭等逐家逐戶派發；
4. 透過鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發；
5. 透過非政府機構向無家者派發。
 

沒有應門的居民，將會收到一張補領卡。（黃建輝攝）

政府指會讓最有需要的人士盡快獲得防疫物資，優先向基層市民，如「三無」大廈和劏房住戶派發「防疫服務包」，並陸續向其他居民派發。在逐家逐戶派發的部分，如到訪不遇，派遞工作人員會留下通知書，住戶可憑通知書在第二階段領取「防疫服務包」。

另外，各區民政事務處亦會在第二階段（4月7日至4月13日）在全港18區設立約90個補漏拾遺派發站，讓未能透過上述途徑領取「防疫服務包」的市民，包括到訪不遇的住戶等，領取「防疫服務包」。

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記者：伍瑋瑋

 

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