【防疫包】政府指快速測試可成為大型篩查工具　康後者登記平台5月推出

▲ 政府周六將向全港派發防疫包。（譚以諾攝）

本港新冠疫情持續回落，確診個案連續數天維持4位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（31日）出席記者會，交代最新疫情。今日新增6646宗確診，第五波累計逾114萬宗個案。

徐德義指出，本港確診個案下降至七千宗，個案仍然是高企，大家要保持警覺，以防疫情反彈。他指出，長者接種新冠疫苗接種率仍未如理想，政府開始再到安老及殘疾院舍外展打針，4月中前逾1100間院舍提供不少於2次的外展服務，目標爭取在4月底在院友及長者接種率推高至9成。

他表示本周末向全港住戶派防疫包，當中有快速抗原測試，如果長者有困難完成有關程序，希望年輕同住家人提供協助。

他指出快測技術全世界科學家也在改善，亦可自行檢測，可以成為大型的檢測或者篩查工具，至於將來如何利用，稍後公布計劃，同時預料康復者登記平台5月推出。

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