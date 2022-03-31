【打擊毒品】警搗荃灣酒店房間毒品包裝工場　檢疑氯胺酮拘3人

▲ 新界南總區反黑組。（資料圖片）

警方今日（31日）表示，在酒店房間檢獲約193克懷疑氯胺酮、一批毒品包裝工具及電子磅，毒品總市值約11萬元，拘捕3人。

警方指，昨日於荃灣突擊搜查楊屋道一間酒店房間，發現三名年齡介乎41至54歲本地男子，並在其中一名41歲男子身上檢獲約五克懷疑可卡因。人員其後在房間內檢獲懷疑氯胺酮、一批毒品包裝工具及電子磅。



警方相信有人以酒店作臨時毒品包裝工場以作轉售。所有男子涉嫌分別「販毒」被捕，該名41歲男子則同時涉嫌「藏毒」被捕。所有被捕男子現正被扣留調查。案件交由新界南總區反三合會行動組跟進。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方重申，販運危險藥物為極嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為終身監禁及罰款五百萬元，市民切勿以身試法。



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責任編輯：余思嵐