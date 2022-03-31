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【布斯韋利士息影】荷里活影星布斯韋利士患失語症　家屬證實：已影響他的認知能力

娛樂 09:14 2022/03/31

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荷里活著名影星布斯韋利士（Bruce Willis）宣布息影！在兩星期前剛踏入67歲的布斯韋利士，於現任太太Emma Heming、前妻狄美摩亞（Demi Moore），及5名女兒在香港時間凌晨一起聯署發表家庭聲明，表示布斯韋利士被診斷患上「失語症」（Aphasia）。

家庭聯合聲明指，這導致布斯韋利士逐漸失去判斷語言、正常發音與說話的能力，甚至無法閱讀與書寫。基於健康考慮，決定結束超過40年的演藝生涯，並由家人代為宣布退休息影。

布斯韋利士和前妻狄美摩亞。

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其家族成員指：「他們向布斯韋利士的影迷及支持者說，想分享他們心愛的布斯韋利士，一直經歷一些健康問題，最近被診斷患上失語症，影響了他的認知能力。因此，經過深思熟慮後，布斯韋利士正式離開對他來說意義重大的職業。」

家屬形容稱，這事對他們家庭來說是個非常具挑戰的時刻：「我們非常感謝你一直以來的愛、同情和支持。作為一個強大的家庭單位，我們正在經歷這一切，並希望將他的粉絲帶進來，因為我們知道他對你有多重要，就像你對他一樣。正如布斯韋利士經常說的那句『Live it up』我們計劃一起做到這一點。」

最新影片：吳海昕訪問

《虎膽龍威》成巨星

1955年出生的布斯韋利士在80年代開始加入娛樂圈，在1985年憑電視劇集《Moonlighting》走紅，在1987年更憑此劇獲封金球獎視帝。

之後，他憑1988年上映的動作電影《虎膽龍威》（Die Hard），奠定荷里活動作巨星地位。

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隨後，他演出多套著名電影，包括《危險人物》（Pulp Fiction）、《十二猴子》（12 Monkeys）、《第五元素》（The Fifth Elements）、《絕世天劫》（Armageddon）、《鬼眼》（The Sixth Sense）、《罪惡城》（Sin City）、《猛火爆》（RED）及與史泰龍合作《轟天猛將》(Expendables）等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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