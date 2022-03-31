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【忽冷忽熱】一道冷鋒明早橫過本港晚上轉涼　料周末風勢頗大氣溫跌至14度

社會 09:28 2022/03/31

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本港地區今日天氣預測 部分時間有陽光，下午炎熱。（譚以諾攝）

天文台今日（31日）表示，今日華南地區雲層不多，日間相當溫暖，最高氣溫約28度。同時於華南北部有雲團，氣壓正上升，預料一道冷鋒會在今早形成，並在明天橫過本港，受冷鋒影響，氣溫會顯著下降，風勢頗大，周末氣溫急跌至14度後，下周氣溫又會再回升。

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天文台預測今日本港地區部分時間有陽光，下午炎熱，晚上沿岸有薄霧，吹和緩偏東風。展望星期五風勢頗大，顯著轉涼。星期六至星期日早上有雨。星期日日間至下周中期大致天晴及乾燥。

根據9天天氣預報，大致多雲，有幾陣雨及薄霧。天氣顯著轉涼，氣溫跌至16度，而周六多雲，間中有雨。早上相當清涼，氣溫再跌至14度。周一大致天晴。日間乾燥，氣溫回升至23度。

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責任編輯：余思嵐

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