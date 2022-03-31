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【百大俊男美女】MC張天賦獲提名全球百大俊男　Ali成首位TVB女藝人獲百大美女提名

娛樂 10:38 2022/03/31

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由美國網站TC Candler舉行的「全球百大俊男美女」選舉備受網民討論，除了MIRROR、ERROR全員入圍獲提名外，也有不少香港藝人成功打入百大俊男美女提名。 

大會在香港時間的昨晚（3月30日）於官方IG公布最新一輪的入圍名單，當中來自香港的藝人包括有視后李佳芯（Ali）、張天賦（MC）。 

最新影片推介：吳海昕專訪 

首位TVB女藝人入閘 

繼盧慧敏（Amy）、譚旻萱（Mandy）、岑樂怡（阿妹）獲全球百大美女的正式提名後，有份加入戰團角逐的Ali更是首位TVB現役女藝人獲正式提名。 

以2020年的百大俊男選舉爲例，同屬TVB的馬國明、黃宗澤（Bosco）就有份入圍，可惜最後都未有入選百大排名。 

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MC獲正式提名

至於本屆的百大俊男選舉，華納歌手張天賦（MC）獲正式提名，他是緊接同門的好兄弟洪嘉豪入閘。

MC自出道後成為不少時裝、護膚品牌的寵兒，駕馭不同的造型，盡顯時尚魅力。他平日又在網上直播中盡顯可愛一面，深得賦二代歡心。 

「賦豪CP」齊齊衝出香港，令更多人認識到他們，應該也令一眾賦二代、院友相當高興！ MC的粉絲「賦二代」也於TC Candler帖文中留言恭喜偶像。  

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本屆新制度 

未知會否陸續見到更多香港歌手入圍呢？事關TC Candler官方Instagram已經追蹤了張敬軒、Tyson Yoshi、陳蕾等歌手的Instagram帳戶。

而「全球百大俊男、美女」選舉的認受性備受爭議，事關粉絲可繳付指定金額便可令其提名「保證入圍」，又有人覺得大家都只是是支持偶像並無不妥。 

粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candler patreon的月費會員，才有資格投票支持你心目中的「俊男」或「美女」，年底才會推出正式的候選名單作公開投票。

撰文 : TOPick柴犬出動

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