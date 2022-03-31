【著數優惠】朗豪坊食肆消費滿$200送$200現金券   即送即用商場購物當錢使

▲ LP CLUB會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿$200，即賞朗豪坊商場$200現金禮券。（商場提供）

新一輪電子消費券計劃即將展開，加上早前已公布4月21日起逐步放寬現行防疫措施，一眾抗疫疲勞的市民都蠢蠢欲動，準備出外抖抖氣，出動消費！

朗豪坊亦為市民帶來加碼消費獎賞，將於4月21日起至5月20日推出「朗豪坊#幫你埋單」，LP CLUB會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿$200，即賞朗豪坊商場$200現金禮券，可以於過百間非食肆商舖使用，變相幫你埋單兼滿足你的購買慾；而於零售商舖消費滿$500或$1,000，即賞10%餐飲回贈，即$50或$100現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用。

所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，可以真正當錢使兼即賺即用！每日名額有限，先到先得。

▲ 歎美食之餘，又可獲贈現金券。（商場提供）

即食、即賺、即買小貼士

1.先到朗豪坊食肆消費滿$200，使用新一輪電子消費券結帳，即賺$200現金禮券，即到零售商舖消費，盡享雙重消費優惠，可以$1都不用出！

2.先到朗豪坊零售商舖消費滿$500，使用新一輪電子消費券結帳，即賺餐飲現金禮券醫肚，去café或者4樓美食廣場，變相即賺免費午餐！

3.商場多家商舖現正進行折扣及電子消費券優惠，於「朗豪坊#幫你埋單」賺到的現金券亦可同時使用，盡享折上折優惠，詳情將於朗豪坊網頁公布。

編輯：葉翠華