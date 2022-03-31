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【封區檢測】沙田新翠邨新傑樓發現57宗陽性個案　約4.5%住戶染疫【不斷更新】

社會 13:03 2022/03/31

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居民落樓檢測。 （陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府昨日（30日）將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【13:00】沙田新翠邨新傑樓約4.5%住戶染疫

沙田新翠邨新傑樓約1244名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現57宗陽性檢測個案和25宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪723戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:55】觀塘翠屏（南）邨翠杏樓約3.9%住戶染疫

觀塘翠屏（南）邨翠杏樓約1410人接受了檢測，當中共發現56宗陽性檢測個案和2宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約750戶，當中57戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】天水圍天盛苑盛泉閣約1.3%住戶染疫

天水圍天盛苑盛泉閣昨圍封強檢，政府今日上午約11時完成強制檢測行動，其間約710名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中36戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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