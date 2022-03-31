【封區檢測】港九多廈污水檢測呈陽性須圍封強檢　涉美孚新邨、華富(二)邨等【不斷更新】

▲ 美孚新邨第七期1至3號需圍封強檢。（譚以諾攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府昨日（30日）將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

政府宣布，由今日（31日）起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

▲ （添馬台圖片）

【17:18】沙田新翠邨新傑樓15人未進行強制檢測

沙田新翠邨新傑樓約上午11時完成強制檢測行動。政府共檢查了約653名受檢人士的檢測報告，發現15人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時半完成。

【17:05】薄扶林華富（二）邨華景樓圍封強檢

薄扶林華富（二）邨華景樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動。

【17:00】荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號圍封強檢

荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日中午約12時完成此行動。

【16:00】沙田博康邨博逸樓圍封強檢

沙田博康邨博逸樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:00】深水埗白田邨澤田樓圍封強檢

深水埗白田邨澤田樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:03】觀塘翠屏（南）邨翠杏樓無發現有人未進行強制檢測

觀塘翠屏（南）邨翠杏樓約中午12時完成強制檢測行動。政府共檢查了約450名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。相關執法行動於下午約2時完成。

【13:23】天水圍天盛苑盛泉閣有4人未進行強制檢測

天水圍天盛苑盛泉閣上午約11時完成強制檢測行動。政府共檢查了約150名受檢人士的檢測報告，發現有4人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約12時10分完成。

政府亦提醒沒有應門的36戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【13:00】沙田新翠邨新傑樓約4.5%住戶染疫

沙田新翠邨新傑樓約1244名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現57宗陽性檢測個案和25宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪723戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:55】觀塘翠屏（南）邨翠杏樓約3.9%住戶染疫

觀塘翠屏（南）邨翠杏樓約1410人接受了檢測，當中共發現56宗陽性檢測個案和2宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約750戶，當中57戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】天水圍天盛苑盛泉閣約1.3%住戶染疫

天水圍天盛苑盛泉閣昨圍封強檢，政府今日上午約11時完成強制檢測行動，其間約710名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中36戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組