【全民派防疫包】林鄭月娥：考慮用快速測試了解本港感染情況

▲ 行政長官林鄭月娥。

確診數字連日有下跌趨勢，行政長官林鄭月娥今日（31日）早上11時繼續出席早上的例行抗疫記者會，行政長官林鄭月娥表示，近日疫情繼續呈下降趨勢，但下降的速度並不是很快，雖然確診個案跌破7,000關口，但仍然是一個很高的水平。她指，目前疫情並未到尾聲，未到全民強檢的最佳時間。

林鄭月娥透露，未來將會有新公布，在周六起派發的防疫包內有不少的快速抗原檢測包，政府正研究是否可以利用快測去了解本港目前感染情況，詳情將會在稍後公布。

被問到政府上調不遵守圍封強檢公告罰則，是否為全民強檢鋪路，林鄭月娥指，食衞局早前已將定額罰款由 5,000元調高至一萬元，措施只是調整其他違例的罰款，並不是與日後或會進行的全民強檢有關係。

對於放寬社交距離措施，林鄭月娥表示，若果疫情穩定向下，並不會隨意收緊社交距離措施，希望可以如期在4月21日分階段放寬。

港府明日（1日）將會對解除對9個國家的禁飛令，林鄭月娥指，估計逾有2,000名旅客抵港，防疫包亦會派發予回港港人，將會在酒店派發予他們。

【ToPick診症室】家長常見兩大行為恐損子女社交能力 專家教4招提升兒童溝通技巧

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠