【山頂襲擊案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　魏駿傑前妻張利華澄清：醉酒誤會

日前,退休法官胡國興幼子胡雅倫被警方拘捕,涉嫌在山頂豪宅內打傷同居女友,女事主為藝人魏駿傑前妻張利華。今日(31日)張利華在社交平台表示,自己當日喝醉失去記憶,在朋友家洗手間跌破頭,事件純屬一場誤會,已向警方消案,對事件造成影響致歉。

張利華稱,當日與朋友吃飯,喝了很多酒,在朋友家洗手間跌破頭,回到家剛好女友人來電,傳送頭部受傷的照片給女友人,友人以為張利華被人襲擊,就立刻報警,造成誤會。

張利華指,自己朦朦朧朧被轉去醫院,不知道發生了什麼事,直到第二日晚才出院回家。翌日,朋友才告訴我,前一晚我在她家醉了跌倒,完全沒有人襲擊或打我,事情全是誤會一場。張利華表示,昨晚已向警方消案,很抱歉事件對關心她的人造成影響。

▲ 魏駿傑前妻張利華澄清:醉酒誤會。(資料圖片)

張利華聲明全文:

To all my friends:

我週一晚在朋友家吃飯,喝了很多酒,斷晒片,在朋友家洗手間跌破頭自己都不知道。之後司機送回家,回到家剛好女友人來電,我發了頭損的相給她,友人以為我被人襲擊,她就立刻報警。之後突然有警察來到我家,我朦朦朧朧被轉去醫院,都不知道發生了什麼事。直到第二日晚才出院回家。

第二日跟我吃飯的朋友才告訴我,前一晚我在她家醉了跌倒,完全沒有人襲擊或打我。事情全是誤會一場,現在已無大礙。

多謝大家關心,昨晚已跟警方消案,很抱歉事件對關心我的人造成影響,讓大家擔心了