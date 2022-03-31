【山頂襲擊案】退休法官胡國興幼子捲襲擊案　魏駿傑前妻張利華澄清：醉酒誤會

▲ 退休法官胡國興幼子捲襲擊案，魏駿傑前妻張利華澄清：醉酒誤會。

日前，退休法官胡國興幼子胡雅倫被警方拘捕，涉嫌在山頂豪宅內打傷同居女友，女事主為藝人魏駿傑前妻張利華。今日（31日）張利華在社交平台表示，自己當日喝醉失去記憶，在朋友家洗手間跌破頭，事件純屬一場誤會，已向警方消案，對事件造成影響致歉。

張利華稱，當日與朋友吃飯，喝了很多酒，在朋友家洗手間跌破頭，回到家剛好女友人來電，傳送頭部受傷的照片給女友人，友人以為張利華被人襲擊，就立刻報警，造成誤會。

張利華指，自己朦朦朧朧被轉去醫院，不知道發生了什麼事，直到第二日晚才出院回家。翌日，朋友才告訴我，前一晚我在她家醉了跌倒，完全沒有人襲擊或打我，事情全是誤會一場。張利華表示，昨晚已向警方消案，很抱歉事件對關心她的人造成影響。

▲ 魏駿傑前妻張利華澄清：醉酒誤會。（資料圖片）

張利華聲明全文：

To all my friends： 我週一晚在朋友家吃飯，喝了很多酒，斷晒片，在朋友家洗手間跌破頭自己都不知道。之後司機送回家，回到家剛好女友人來電，我發了頭損的相給她，友人以為我被人襲擊，她就立刻報警。之後突然有警察來到我家，我朦朦朧朧被轉去醫院，都不知道發生了什麼事。直到第二日晚才出院回家。 第二日跟我吃飯的朋友才告訴我，前一晚我在她家醉了跌倒，完全沒有人襲擊或打我。事情全是誤會一場，現在已無大礙。 多謝大家關心，昨晚已跟警方消案，很抱歉事件對關心我的人造成影響，讓大家擔心了

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記者：李榮忠