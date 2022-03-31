止痛藥一粒難求？ 毋須搶購單一品牌　本地藥廠急增產量穩供應　與港人同步抗疫

本月初因第5波疫情一爆不可收拾，市民瘋狂搶購個別品牌的止痛藥，各區藥房和零售店的存貨於短短數日內沽清，導致供應短缺，可謂一粒難求。其實市面上非處方止痛藥林林總總，大家毋須搶購單一品牌，還有其他成分相同和有品質保證的品牌可以選擇，而且價格更實惠。有藥廠就堅持在本地生產，在疫情下與原材料供應商緊密聯繫，並且加班提高每日生產量，同時每個生產環節都秉持嚴格規管，務求在短時間內穩定供應量，應付市民急增的需求，與香港人同步抗疫！



成分相同更實惠



隨着世衞建議選用「撲熱息痛」（Paracacetamol）治療新冠肺炎所引起的發燒及痛症，以及接種疫苗後可能出現的副作用。加上第5波疫情來襲，市民便紛紛搶購最常用的某款止痛藥品牌，各區藥房和零售店於數日內沽清存貨，不但令原材料供應緊張，亦使全球供應鏈滯後，直至現時還未恢復正常供應。



一般市民除了不太了解止痛藥的成分外，也有人認為不能轉換慣常服用的止痛藥，擔心藥效受影響。然而，只要成分相同，藥效自然會一樣，最重要選購前了解當中成分是否安全有效，同時認着世衞建議的「撲熱息痛」就不會選錯！而且作為精明的消費者，止痛藥又豈只一個品牌。從以下圖表可見，比較兩大入屋品牌的止痛素，均含500毫克的撲熱息痛，因此兩者的止痛退燒效果亦會相同，但價格方面，Brand F較Brand P實惠，加上因為Brand F在本地生產，不受入口運輸物流滯流等因素所影響，所以貨源充足，反觀Brand P的貨源仍然未「回氣」。因此，大家在選購時可以有更多更好的選擇。

▲ 一圖看清止痛藥成分與供應實況

堅持本地生產穩供應



Brand F就是一直陪伴香港人成長的幸福醫藥，他們不但堅持本地生產，每個過程都受到嚴格規管，為了在疫情可以與港人攜手同心抗疫，在疫情期間特別加班提高每日生產量，確保貨源充足，應付市民急增的需求。

▲ 特強幸福止痛素有8片裝、24片裝和36片裝選擇，因應疫情需要還特別推出4片試用裝，適合不同人士需要。

4款止痛素貼心照顧不同人士



其中特強幸福止痛素，每片含500毫克撲熱息痛成分，特強配方速效止痛退燒，加上無睡意配方，即使身體不適仍需兼顧工作，亦有助提神及紓緩傷風感冒引起的疲倦，而且12歲以上已可服用，安全可靠。另有迅效止痛的幸福止痛素、安睡抗敏的夜服幸福止痛素和適合3歲以上兒童服用的幸福止痛退熱素，照顧到不同人士的需要。

▲ 迅效止痛配方的幸福止痛素同樣含500毫克撲熱息痛成分，7歲以上已可服用。

*提提大家，成藥只適用於治療輕微症狀，如出現嚴重不適應立即求診。



（資料由客戶提供）