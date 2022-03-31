【疫下服務】房委會逐步恢復公共服務　法庭程序一般延期安排下月11日結束【不斷更新】

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政府早前宣布，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。

【10:00】

司法機構今日（31日）宣布，因應最新公共衞生情況和相關發展，現時法庭程序一般延期（「一般延期」）的安排將於4月11日結束。司法機構會在「一般延期」期間的最後一個星期，即4月4日至11日會增加處理法庭事務，然後由4月12日開始在調減處理量的情況下逐步恢復法庭事務。

登記處及會計部將由4月12日起分階段循序漸進地重開。各登記處及會計部的重開日期如下：

4月12日

高等法院

競爭事務審裁處

裁判法院

小額錢債審裁處

淫褻物品審裁處

死因裁判法庭

4月13日

終審法院

勞資審裁處

4月14日

區域法院

4月20日

家事法庭

4月21日

土地審裁處

【10:00】

房委會今日（31日）宣布，由明日起，房委會公共服務安排將逐步恢復如下：

所有公共屋邨管理處星期一至五上午十時至下午一時開放，提供有限度的屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。居民如在開放時間以外有任何查詢或需要協助，可致電管理處提供的聯絡電話，職員會盡量提供協助。管理處內的收款處將繼續暫停開放，租戶可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場、繳費靈或轉數快繳交租金

以下資助房屋辦事處星期一至五上午十時至下午一時開放，提供有限度服務：

樂富房委會客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃小組

黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組

樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組、觀塘建生廣場的綠表置居計劃（綠置居）銷售小組及其他相關服務的辦事處，只開放予已獲預約的申請者／公眾人士。如有查詢，可致電房委會銷售熱線：2712 8000或有關服務的辦事處電話；

為配合「出售綠置居單位2020／21」的選樓服務預計於四月二十一日開始逐步恢復，選樓通知書將於四月初按選樓次序分批發岀予合資格申請者；如有查詢，可致電房委會銷售熱線：2712 8000

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責任編輯：TOPick港聞組