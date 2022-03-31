【疫下服務】法援署明起恢復部分基本公共服務　一文看清各政府部門恢復公共服務情況【不斷更新】

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政府早前宣布，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。

【12:40】屋宇署逐步恢復公共服務

屋宇署宣布，該署會由明日（1日）起逐步恢復更多公共服務。

設於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心及設於地下的收件處，將於星期一至五上午10時至下午4時重新開放，分別提供查閱和複印私人樓宇紀錄的服務，以及接收市民提交的文件。為減低社交接觸，該署會限制同一時間可接受服務的人士數目。此外，該署亦會於星期一至五上午8時30分至下午5時30分於屋宇署總部地下設置投遞箱及投標／報價箱，以支援櫃枱服務

設於香港太古城太古灣道14號七樓屋宇署拓展部辦事處收發處櫃枱，星期一至五上午9時30分至下午5時30分接收新建築工程的法定申請及相關文件和表格。收發處並會預約申請人取回已處理的圖則及相關文件

屋宇署總部地下的一般查詢處及該署的所有會議室不會開放予公眾（但不包括為舉行符合法例要求的重要會議，例如小型工程承建商註冊事務委員會會議），直至另行通知

【12:00】建築物上訴審裁小組秘書處重新開放

位於九龍彌敦道345號永安九龍中心10樓1005-06室的建築物上訴審裁小組秘書處辦公室將由明日（4月1日）起重新向公眾開放。市民如欲親身提交文件，可於星期一至五上午9時至下午1時，以及下午2時至5時30分到上述地點提交。

【12:00】土地註冊處所有辦事處的辦公時間由明日起恢復正常

土地註冊處宣布，轄下所有辦事處的辦公時間由明日起恢復正常，星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午1時30分，以供交付文書辦理註冊；及星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午12時30分及下午2時至5時，以供辦理其他事宜。

【12:00】長洲牙科診所及大澳牙科診所明起只提供牙科街症服務

衞生署公布，因應人手安排，長洲牙科診所及大澳牙科診所明日（1日）起只會提供牙科街症服務，其他服務則會暫停，直至另行通告。



牙科街症服務時間載於以下網址：www.dh.gov.hk/tc_chi/tele/tele_chc/tele_chc_dcgps.html

【12:00】法援署明起恢復部分基本公共服務

法援署由4月1日（星期五）起，將調整公共服務的時間，除了繼續為市民提供緊急和必須的公共服務，民事和刑事法援申請及訴訟服務外，亦會恢復部分基本公共服務，直至另行通知；其辦事處的辦公時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午1時及下午2時至5時：



諮詢及申請組（位於金鐘道政府合署25樓）

諮詢及申請組（位於旺角政府合署地下）

刑事組（位於金鐘道政府合署25樓）

民事訴訟組 1（位於金鐘道政府合署26樓）

民事訴訟組 2（位於金鐘道政府合署9樓）

訟費核算小組和執行小組（兩小組均位於金鐘道政府合署27樓）

位於金鐘道政府合署27樓及旺角政府合署3樓繳款處的辦公時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午1時及下午2時至4時30分。

【11:00】海關2個辦事處將由明日起恢復正常辦公時間

海關今日（31日）宣布，2個正在實施特別工作安排的辦事處將由明日起恢復正常辦公時間，詳情如下：

北角渣華道222號海關總部大樓三樓顧客服務中心將恢復星期一至五每日上午八時四十五分至下午五時三十分開放。公眾人士亦可繼續透過設於海關總部大樓地下大堂的文件收集箱遞交文件

九龍灣臨樂街19號南豐商業中心十二樓1218-1222室金錢服務監理科辦事處將恢復星期一至五每日上午八時四十五分至下午十二時三十分，以及下午一時三十分至五時三十分開放。公眾人士亦可繼續透過設於該辦事處接待處的投遞箱遞交文件。

【11:00】勞工處明日起逐漸恢復所有櫃位服務

勞工處將由明日（4月1日）起，於星期一、三及五恢復所有櫃位服務。



觀塘職業健康診所將於星期一、三和五全日及星期六上午開放；至於粉嶺職業健康診所將於星期二和四全日及星期六上午開放。

【10:00】司法機構各登記處及會計部重開

司法機構今日（31日）宣布，因應最新公共衞生情況和相關發展，現時法庭程序一般延期（「一般延期」）的安排將於4月11日結束。司法機構會在「一般延期」期間的最後一個星期，即4月4日至11日會增加處理法庭事務，然後由4月12日開始在調減處理量的情況下逐步恢復法庭事務。

登記處及會計部將由4月12日起分階段循序漸進地重開。各登記處及會計部的重開日期如下：

4月12日

高等法院

競爭事務審裁處

裁判法院

小額錢債審裁處

淫褻物品審裁處

死因裁判法庭

4月13日

終審法院

勞資審裁處

4月14日

區域法院

4月20日

家事法庭

4月21日

土地審裁處

【10:00】房委會公共服務安排將逐步恢復

房委會今日（31日）宣布，由明日起，房委會公共服務安排將逐步恢復如下：

所有公共屋邨管理處星期一至五上午十時至下午一時開放，提供有限度的屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。居民如在開放時間以外有任何查詢或需要協助，可致電管理處提供的聯絡電話，職員會盡量提供協助。管理處內的收款處將繼續暫停開放，租戶可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場、繳費靈或轉數快繳交租金

以下資助房屋辦事處星期一至五上午十時至下午一時開放，提供有限度服務：

樂富房委會客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃小組

黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組

樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組、觀塘建生廣場的綠表置居計劃（綠置居）銷售小組及其他相關服務的辦事處，只開放予已獲預約的申請者／公眾人士。如有查詢，可致電房委會銷售熱線：2712 8000或有關服務的辦事處電話；

為配合「出售綠置居單位2020／21」的選樓服務預計於四月二十一日開始逐步恢復，選樓通知書將於四月初按選樓次序分批發岀予合資格申請者；如有查詢，可致電房委會銷售熱線：2712 8000

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責任編輯：TOPick港聞組