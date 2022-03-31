【本港經濟】許正宇：人才流失屬短期正常流動　海外法官辭任不影響香港金融地位

▲ 許正宇：人才流失屬短期正常流動，海外法官辭任不影響香港金融地位。（資料圖片）

英國最高法院院長韋彥德、副院長賀知義，昨日（30日）宣布辭任香港終審法院非常任法官職務。財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港的法治行之有效，不擔心事件影響本港金融地位，認為事件背後的政治動機清晰。

對於行政長官林鄭月娥指，香港近月有人才流失，有機構或企業的高管人員離港，可能是不爭的事實。許正宇在電台節目表示，在任何社會，人才都是資產，惟香港在疫情下難以獨善其身，限制人員出入境是無可避免，可能有部分行業及人才受到影響，但未必能形容是「人才流失」，認為只是正常「流動」。他指，當局有聆聽意見，理順檢疫時間和取消禁飛令。

許正宇又指，當局一直有周詳計劃，並推出措施，香港仍然有賣點，加上一國兩制等優勢賣點，能吸引人才繼續留港，相信流動只是短期現象，認為機構和個人都會良禽擇木而棲，當發現香港是機遇所在，有信心人才會回到香港，他對前景有信心。

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責任編輯：李榮忠