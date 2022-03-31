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【清明掃墓】九巴清明節開辦多條特別線　前往荃灣華人永遠墳場及和合石墳場等

社會 10:44 2022/03/31

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（資料圖片）

下周二為清明節（4月5日）。九巴今日（31日）表示，將於當日開辦多條特別路線，方便市民前往荃灣華人永遠墳場、曾咀靈灰安置所及和合石墳場等地掃墓。

  • 38S路線將往來葵芳站（葵仁路）與荃灣華人永遠墳場
  • 52S路線將往來屯門公路轉車站與曾咀靈灰安置所
  • 56S路線將往來屯門站總站與曾咀靈灰安置所
  • 61S路線將往來屯門市中心與和合石墳場
  • 70S路線將往來紅磡站與和合石墳場
  • 74S路線將往來平田與和合石墳場
  • 76S路線將往來粉嶺站與和合石墳場
  • 279S路線將往來青衣（長青邨）與和合石墳場

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責任編輯：余思嵐

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