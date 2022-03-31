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【MIRROR成員】呂爵安公布新歌名叫《Elevator》　Edan笑罵隊友Stanley玩劇透

娛樂 11:16 2022/03/31

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Edan 公布新歌名字。

人氣組合MIRROR成員呂爵安（Edan），明天（4月1日）推出首支個人跳唱歌曲，令萬千「爵屎」表示天天在倒數中，非常期待。   

不過不單只是一班「爵屎」期待，就連主角Edan都相當緊張，他連日來都貼出新歌造型照，更叫大家猜歌名兼主題，又爆今次的MV有3個造型，是最多造型的一次，可見Edan對今次新歌期待程度爆燈！

【MIRROR成員】呂爵安新歌西裝造型曝光　Edan叫「爵屎」估歌名：出街會用到嘅嘢

最新影片推介：吳海昕專訪

公布新歌名字 罵Stanley玩劇透

昨日（3月30日）Edan更忍不着公布新歌名字，原來叫《Elevator》，他興奮地寫下：「Bala Bala Ba Bala Ba Ba Elevator！Elevator！心越急越煩問題越難拆！」

最好笑的是他笑罵隊友Stanley，皆因對方在日前的帖文上已經劇透Edan的新歌名字。 

Edan留言：「冇錯，出咗個post叫大家估歌名，然後6分鐘就畀姓邱劇透咗 @stanleysc」Stanley亦有回覆反笑指是Jeremy透露 ：「我有兜架，點知大家估得咁快。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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