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【好人好事】銀杏館全線免費請新冠康復者飲湯調理　網店成本價$18賣止咳化痰湯包【附網址】

健康 11:07 2022/03/31

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銀杏館全線分店為新冠康復者提供免費養生湯水調理身體，另其網店則以成本價$18賣兩款止咳化痰湯包。

第五波疫情確診者眾多，不少市民感染Omicron康復後仍有咳嗽、痰多等後遺症狀。本港社企「銀杏館」致力推動長者就業，近年亦每天派免費飯給基層長者、露宿者等有需要人士，疫情期間風雨不改。昨晚（30日）他們在其facebook專頁宣布，現全線分店免費供應新冠康復者到店內飲湯調理，另其網店亦以成本價$18售賣止咳化痰湯包。消息一出，獲網民大讚。

最新影片推介：

店內提供免費復康養生湯

銀杏館表示，全線餐廳現免費供應抗疫湯水，湯水是用中醫師推介的平和配方製作，功效以復康調理為主，只要是新冠康復者也可到店飲用。

這些為康復者而設的免費養生湯水包括：沙參玉竹湯、蓮藕馬蹄湯以及其他益肺健脾的湯水等，分別有滋潤清熱、清潤滋陰、補中益氣、消炎解毒、斂肺止咳的功效。

負責人表示，不必提供任何證明，只須告訴分店經理有需要飲用即可。銀杏館分店地址可【按此】瀏覽。

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網店成本價賣止咳化痰湯包

同時，銀杏館網店亦有售賣抗疫湯包，有兩款以成本價$18發售（原價$48）。這兩款湯包由靚湯婆婆以愛心熬製，詳情如下：

1. 玉竹雪梨沙參百合湯（SOUP015）

主要功效：潤肺化痰，改善咳嗽及起痰、口乾問題。

食材作用：

  • 玉竹：補而不膩且不寒不燥，能滋補五臟及氣血外，更能補脾胃。
  • 雪梨：清新甘甜，能起滋陰潤肺、化痰止咳、改善肺燥咳嗽的作用，亦可提高肝臟解毒功能。

2. 五指毛桃百合海底椰陳皮湯（SOUP016）

主要功效：益肺健脾。

食材作用：

  • 五指毛桃：袪痰化濕，能改善支氣管炎、哮喘、肺癆咳嗽及病後氣虛體弱等問題。
  • 百合：屬滋補佳品，既可清心安神、潤肺補氣，又可清熱止咳，更有養顏美容之效。
  • 海底椰：有助滋潤肺部，能化痰止咳及滋陰補腎，亦具有均衡補益、強身健體之效，可以增強人體免疫力。

如有興趣，可【按此】到銀杏館網店購買或了解詳情。

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責任編輯：黃泳欣

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