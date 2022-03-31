【空氣濾網】疫情下提升家居空氣質素　5大揀選空氣濾網小知識阻隔細菌

▲ 專家分享選擇濾網5大貼士。

今時今日，相信大家十分注重健康衛生，不少家庭都關注到空氣濾網的「殺菌」功能。不過市面上雖然有聲稱具殺菌功能的濾網，但它們只是用上「殺菌塗層」，未必真正有效，大家要留意揀選空氣濾網。

最新影片

3M Senior Application Engineer Turis Li，分享了5個關於空氣濾網小知識，大家選擇濾網時不妨參考。

1. 殺菌視乎網孔大小

揀選濾網時網孔需要關注的一環，如果網孔讓超過99%的粒子通過了，則對過濾或殺滅空氣中的細菌病毒變得無效，殺菌塗層再多亦不能發揮效用。相反地，如果網孔太小，過濾細菌病毒的能力提昇，卻大大減少了冷氣機的氣流量，有機會導致冷氣機損壞，因此大家選擇合適的網孔大小的濾網。

2.濾網與口罩一樣有分等級

口罩有分等級，冷氣機濾網亦一樣有分等級。一般等級的濾網，只可以過濾微塵或肉眼可見的微粒，高級一些的濾網，則加了活性炭，可以過濾異味及致敏原。更高等級的可以過濾肉眼看不到的PM2.5有害微粒，如一些細菌病毒。

3. 靜電纖維及抗油功能

選購濾網時，需了解其靜電之纖維構成，這影響其吸附技術的功能，若靜電纖維力高，能如磁石般快速地吸附浮游於空氣中、且肉眼看不見的微粒及致敏源。而利用冷氣機的送風模式，即可做到「鮮風過濾」。



此外，大家也需留意濾網是否有抗油功能，如有此功能，即適用於開放式廚房、近馬路的住宅，或家中有上香或吸煙的家庭，否則就不宜使用，因濾網或會受高溫或油煙的變化而影響電離子的吸附性能。



4. 注意認證

坊間的空氣濾網品牌眾多，消費者選擇時宜參看其獲資格認證，如美國哮喘及過敏協會認證，有信心保障。

5. 一網多用

揀選多用品的濾網，適用於窗口式冷氣機、分體式冷氣機、空氣清新機及抽濕機，合乎成本效益。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：王明芳