【大S再婚】被小S戳到痛處汪小菲發文炮轟　張蘭直播安慰兒子：好男不與女鬥

▲ 被小S戳到痛處汪小菲發文炮轟，張蘭直播安慰兒子：「好男不與女鬥！」

大S（徐熙媛）與韓國組合「酷龍」成員具俊曄相隔廿年復合並決定結婚，成為了一時佳話，不過大S的前夫汪小菲似乎仍未放下這段婚姻。小S（徐熙娣）在其節目《小姐不熙娣》中提起胞姐與具俊曄復合的內容，刺激汪小菲神經慘被對方炮轟，汪小菲的母親張蘭再度靠著網上直播發言，安慰愛子：「好男不與女鬥」。

節目《小姐不熙娣》日前推出預告，主持人小S大談姐姐大S與具俊曄復合的事，提到當時大S向其透露結交了男朋友，而她也認識男方，小S馬上就猜到了是具俊曄，又爆當年二人在最相愛時慘被經紀公司要求分手，因而留下了很深的遺憾，多年來二人都沒有放低過對方。

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▲ （影片截圖）

前姐夫汪小菲被此觸動神經，他在微博轉發該段影片怒罵：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」接著又在留言處表示：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姐都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」

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向來EQ高的小S透過經理人回應：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」意即當別人毀謗我時，與其跟他辯解不如寬忍他；當別人欺侮我時，與其提防不如化解它。」

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而自從前新抱大S宣布再婚後，經常舉行網上直播的張蘭，再次透過直播為兒子汪小菲的事發起。張蘭在直播中疑似安慰兒子：「別老指摘別人，誰能傷害你啊，咱們在這過程中都是叫付出，不叫傷害。每天過日子都值得慶祝，天天都得過得好。不要無事生非，知道嗎？寶貝？」

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接著張蘭反攻，指有些人愛靠胡說八道來博取關注，而自己是做生意的人不用這種方式：「好男不和女鬥，一個男人被女人欺負是一種福氣！」

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有網民亦問汪小菲與大S的關係，張蘭則指家事自己解決，沒有公道不公道，如果覺得被誹謗，找律師就好了。更斥大S不用每件事都向家人、閨蜜抱怨，這樣只會小事化大，而且家醜不宜外傳。

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