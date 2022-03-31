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【第五波疫情】華潤堂今午向65歲或以上長者　免費派發連花清瘟膠囊

社會 11:13 2022/03/31

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（華潤堂fb圖片）

被譽為抗疫神藥的連花清瘟膠囊早前受到市民瘋搶。華潤集團今日（31日）表示，旗下華潤堂將於今日向年滿65歲或以上長者免費派發逾萬盒連花清瘟膠囊，出示長者咭或香港身份證，即可免費獲贈連花清瘟膠囊一盒。

「華潤堂接力中成藥抗疫，連花清瘟贈長者」活動詳情如下：

  • 日期：3月31日（星期四）
  • 時間：中午12時
  • 內容：為年滿65歲或以上長者免費送贈連花清瘟膠囊 （24粒裝）
  • 領取方法：年滿65歲或以上長者於全港逾60間華潤堂分店，出示長者咭或香港身份證，即可免費獲贈連花清瘟膠囊一盒，數量有限，派完即止
  • 華潤堂香港分店地址查閱

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責任編輯：余思嵐

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