【無家者】社協指無家者獲判勝訴是遲來的公義　冀當局設立無家者友善政策

▲ 社協指無家者獲判勝訴是遲來的公義，冀當局設立無家者友善政策。（梁錦麟攝）

14名遭丟掉家當的無家者，先後入稟小額錢債審裁處索償，前日（29日）獲判勝訴，康文署需象徵式賠償100元予申索人。行政長官林鄭月娥表示，會要求社署做好支援無家者工作。香港社區組織協會幹事吳衛東指，入稟者當中先後因有人離世、失聯等原因而減少，認為裁決是遲來的公義，因無家者在公眾地方露宿沒有犯事，卻要在2019年冬至前一天，亦是最寒冷的一天被沒收所有床鋪、棉被等家當，令無家者十分無奈，形容署方相關行為是針對性行動。

吳衛東又表示，政府在審訊中供詞有矛盾，無從得知哪一個部門主導該次清場行動，康文署指按慣例會在清潔街道前一天張貼告示，通知無家者收拾，但因為該次行動須配合警方的滅罪行動，因而必須保密，故未能事先通知；但警方的供詞則相反，稱該次行動須配合康文署的清潔行動，故派員前。

吳指出，裁決代表裁判官認為康文署在沒有事前通知等方面有犯錯，但無家者對賠償金額感不滿，認為家當不只值100元；他又認為無家者在審訊期間要自行舉證，證明自身有甚麼家當很困難，因為他們不會記錄自己有何家當。

他期望，未來當局設立無家者友善政策，確保以後無家者不會再因上述原因而被侵權，並設立專責部門令無家者受到不合理對待時有申訴途徑。

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記者：陳麗娜