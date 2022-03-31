【第五波疫情】何栢良料放寬防疫措施後疫情或有反彈　倡第二階段疫苗通行證提前至4月21日實施

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片)

本港昨增6,981宗確診，連續5日少於1萬宗。同日亦多135名染疫者離世，整體死亡率微升至0.66%。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（31日）於電台節目中提到， 本港新冠疫情緩和的趨勢屬預期之內，料確診個案會持續下降，惟關注本港的疫苗接種率以及放寬社交距離措施等。他說，當港府將在4月21日起分階段放寬社交距離措施時，市面人流增多，疫情有可能反彈，再加上 本港仍有大量高危人士未完成基本接種疫苗，即打齊三針科興及打齊兩針復必泰，故不能抱樂觀的心態。

如非有針對性的安排，我擔心（疫情）會有反彈，屆時最不想看到安老院舍、社區的長者及兒童會出現死亡。

他又說，本港至今仍有約75萬人仍未打針，佔本港人口約十分之一， 數目龐大，相信是因為他們 對於疫情和疫苗成效有「根深柢固」的錯判， 認為政府要再加大力度宣傳正確資訊。他又說，今波疫情已有超過7400人死亡，建議政府可在下星期清明節，下半旗致哀，以提升市民得知疫情對香港的影響。 他說，當局每日公布的留醫個案危殆及嚴重患者數字，遠遠低於每日公布的死亡數字，質疑是否有部分患者未能得到合適的醫治，期望當局能更全面公開數據。

另外，政府計劃4月21日起分階段放寬社交距離措施，而第二階段的「疫苗通行證」則會於4月30日起實施，他認為港府應要將第二階段的「疫苗通行證」提前至4月21日起實施，同時也要 「加辣」，包括打科興疫苗要打3針，才算是基本完成接種，如市民已完成基本接種，可享有更大自由度，反之就要收緊；疫苗通行證亦應擴展至所有醫療機構員工等，相信即使疫情反彈，都可減低感染後出現死亡及重症帶來的影響。

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責任編輯：郭詩詩