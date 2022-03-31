【復活節】半島酒店復活節午餐＋遙距下單服務　人均入住$2240起包早餐送餐飲消費額

▲ 半島酒店推出一系列復活節美食及禮遇。（圖片由酒店提供）

復活節將至，香港半島酒店推出一系列節慶餐飲、糕點、水療禮品及住宿禮遇等，包括四道菜復活節午餐、遙距下單服務、$2240起入住半島等等，為大家帶來歡樂的復活節體驗。

復活節餐飲

香港半島酒店的廚藝團隊以春季當造食材及農產品製作節日餐單，大堂茶座將於4月15日至18日期間會供應由主廚何國雄設計的四道菜復活節午餐，菜式包括日本太陽卵配青蔬菜他他及羅勒醬，另前菜及主菜均有兩款以供選擇，以及以斑蘭忌廉、蜜餞芒果、杏仁脆脆及熱情果雪芭製成的特色復活蛋甜品。

價錢：套餐每位 588 港元，配咖啡或茶，另設加一服務費。

▲ （圖片由酒店提供）

復活節餐飲遙距下單服務 「PenFare at Home」

如大家想安坐家中慶祝復活節，可透過半島餐飲遙距下單服務「PenFare at Home」，品嚐一系列由半島酒店廚師炮製的復活節美食，包括復活節烤羊架配時令蔬菜及羊肉汁以及香橙蜜餞火腿配燒幼嫩甘筍等。另備有復活蛋蛋糕及甘筍忌廉芝士餅及杏仁脆脆等節日甜品。

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復活節「春日愜意」住宿禮遇

今個復活節半島酒店推出了「春日愜意」住宿禮遇，由即日至4月30日，以每房每晚4,480港元即可入住豪華客房，可於大堂茶座享用雙人早餐外，更可獲享1,000 港元的餐飲消費額，於入住期間在酒店餐廳使用 （今佐日本料理、半島精品店與咖啡廳、半島酒店餐飲遙距下單服務、酒店餐廳私人包廂及酒店宴會服務除外）。

另外可選擇以下其中一項禮遇：入住豪華客房，可享第二晚免費住宿、保證升級至高級海景套房住宿一晚以及晚間香氛沐浴體驗。

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復活節半島小熊

復活節期間，半島小熊將於4月16日至17日現身酒店，與客人見面合照，更為小朋友預備小禮物。同時，亦可於酒店的官方Instagram帳戶、WhatsApp及微信下載半島小熊的GIF 動態貼紙。

復活節水療禮品

今個復活節，香港半島水療中心推出一系列舒心護理產品，產自摩納哥尊貴美容品牌Margy’s Monte Carlo及愛爾蘭有機護理品牌VOYA，大家可於家中體驗五星級水療。凡購物滿4000港元，即可享用香港半島水療中心免費送貨服務。

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責任編緝：蕭雅文