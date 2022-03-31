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【女團COLLAR】COLLAR親製生日禮物孝敬經理人戴穎　Wing：第一次收咁有心機嘅禮物

娛樂 12:29 2022/03/31

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COLLAR為Wing送上生日驚喜。

由ViuTV節目《全民造星IV》誕生的女團COLLAR出道至今工作不斷，昨天（30日）生日的女團經理人戴穎（Wing）亦於工作中渡過，並獲COLLAR集體為她慶祝。

COLLAR成員阿Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）及Sumling（李芯駖）首度為Wing慶生，眾人送上生日蛋糕及禮物，令Wing十分驚喜。

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日理萬機的Wing雖然要在工作中過生日，不過她獲得COLLAR送上的生日祝福，心情不錯。

除了生日蛋糕外，COLLAR更送上親手製作的生日禮物予Wing，而Wing亦特意拍片紀錄且跟大家分享：「帶大家參觀佢哋嘅傑作。」

【COLLAR成員】Gao取笑Marf現魔性笑聲　Day搞笑投訴Candy搶食包

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Wing收到禮物後說：「OK！呢班少女真係少女，我人生第一次收啲咁有心機嘅禮物，多謝你哋！卡入面寫嘅嘢我全部收到晒，繼續好好成為一家人。」

她又笑言：「今日全日神神秘秘就係咁原來。」

相信Wing非常喜歡這份生日禮物。

撰文 : TOPick柴犬出動

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