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【兩台大戰】余詠珊向《東張西望》班底挖角撼舊東家？　Sandy全力製作開電視新節目

娛樂 12:26 2022/03/31

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TVB的前任公司助理總經理（業務發展）余詠珊（Sandy）在去年離開大台後，自立門戶開製作公司「好好製作」，而第一個合作對象為香港開電視。 

積極製造業不同新節目的Sandy，被指有心狙擊舊東家TVB，近日更有傳她將「高薪掘角」現時的《東張西望》班底過檔！ 

最新影片推介：吳海昕專訪 

否認傳聞 

有消息指，Sandy將以每人薪金增加5000元，從TVB的《東張西望》班底掘角，於開電視重現全新的《東張西望》。 

《東張西望》正是TVB的皇牌節目，不時都稱霸收視榜。在本月中的收視報告當中，平日有27.1點，星期六、日則分別有25.3點和28.2點。 

不過Sandy否認相關傳聞，又知自己未有找過任何人，她同時稱讚《東張西望》製作成熟、團隊十分敢言。 

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製作新節目 

而開電視下星期一（4月4日）起晚上，將推出新煮食節目《疫境中的餐桌》，即是對撼TVB同時段的《機智女法醫》。 

節目當中都有不少已離開TVB的面孔，包括身爲《三日兩夜》之父的前TVB監製張志明，任主持的梁凱寧、黃婉曼、林希靈、黃愷怡、林泳淘，以及擔任嘉賓的「威龍潘金蓮」梁茵。 

而嘉賓方面則有七仙羽、鄭融、陳穎欣（Yanny）、張沛樂（沙律）、林耀聲、岑珈其、陳健安（On仔）等等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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