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【香港小姐】宣布息影神隱3年為慈善罕有亮相　徐子珊養尊處優狀態大勇

娛樂 12:00 2022/03/31

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徐子珊為慈善活動激罕現身。

現年42歲的徐子珊於3年前宣布退出娛樂圈，當時有指她出售手上貝沙灣物業赴歐洲修讀博士，惟因為疫情關係，徐子珊一直留在香港仍未負笈海外。

過著神隱生活的徐子珊，近日為馬來西亞一個慈善活動激罕露面，拍片於網上作出呼籲，縱然已息影多時，徐子珊身型仍然弗爆，狀態甚至更勝從前。

【退出娛圈】徐子珊「失蹤」兩年再現身　賣樓赴歐洲讀博士卻因疫情未能出發

徐子珊為慈善活動拍片作出呼籲。

徐子珊呼籲行善

近日某馬來西亞慈善機構於facebook發布一段短片，片段分中英兩個版本，片中徐子珊呼籲大眾支持Healing & Empowering Lives慈善晚宴，由於她是嘉賓之一，屆時會會出席此慈善晚宴。

片中她說：「希望你們幫忙，我們需要籌到100萬ringgit（令吉），幫助經濟能力有限和有健康問題的人，希望大家支持晚宴及拍賣會。」

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息影容光煥發

雖然子珊已退出幕前，但似乎仍然勤於保養，身型依然纖瘦之餘，看上去氣色不錯，容光煥發，似乎養尊處優的生活過得不錯。

而該籌款晚宴將於明天（4月1日）在馬來西亞舉行，該晚宴在兩個非營利組織合作舉辦，將籌集到我善款，以幫助弱勢群體和受性虐待的兒童受害者。

徐子珊於2004年參選港姐奪得冠軍而入行，隨即獲TVB力捧，主演過多部劇集和電影，成為當家花旦之一。

去年4月現身關禮傑太太生日會。

不斷自我增值

子珊在2015年，子珊修讀專業設計及彩色寶石專業課程，之後更創立自家設計珠寶品牌，其後子珊以半工讀的形式修讀港大心理學碩士課程，

2019年徐子珊宣佈赴歐洲讀心理學博士課程，正式淡出娛樂圈，而她於TVB最後一套電視劇為《守護神之保險調查》。

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【仁心解碼】徐子珊入行15年息影　賣樓賺逾千萬赴歐專心攻讀博士

賣車賣樓套現

自從子珊宣布息影後，她連Facebook及IG帳號也取消，最後一次更新微博已經是2019年6月，亦未有再出席公開活動。當時有指她賣車賣樓套現，準備離港到外國留學，報導指她將貝沙灣單位放售，曾叫價約2,600萬元。

不過有傳子珊後來未有真的放售，同時亦因疫情關係滯留香港，還未出發往歐洲升學。

撰文 : TOPick柴犬出動

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