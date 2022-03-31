【著數優惠】開電視夥商戶推優惠　半價品嘗威靈頓牛柳【內附詳情】

▲ 開電視最新節目《疫境中的餐桌》將於每晚由主持及嘉賓公佈為觀眾獨家送上的「開電視套餐」優惠。（商戶提供）

疫情下，市民更常留在家中用膳，不少店舖更暫停營業，令買外賣亦變得不容易。有見及此，《有線‧香港開電視陪你在家開心啲》推出的全新煮食節目《疫境中的餐桌》（4月4日起，周一至周五晚上8時半至9時，於77台香港開電視播映），與超過100家本地商戶合作，為有線及香港開電視觀眾打造一系列至抵、至吸引的「開電視套餐」優惠組合，搜羅各式各樣餐飲食品及抗疫用品等優惠，部分更低至半價。

《疫境中的餐桌》將於每晚節目內由主持及嘉賓公佈為觀眾獨家送上的「開電視套餐」優惠。參與的品牌雲集大型餐飲集團、小店食肆、凍肉食品公司、日本直送新鮮海產食品公司、超市家品等多家本地商戶。

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節目特意為觀眾搜羅中、西、日、泰等各國美食，種類包羅萬有，不論家常小菜、火鍋、甜品、飲品、靚湯以至廚師發辦及素食等均囊括在內。優惠內容更令人期待，包括低至半價享用Marco's Oyster Bar & Grill「威靈頓牛柳二人餐」、近6折品嚐鐵板超提供之日本料理，以及7折購買外賣限定四人份火鍋套餐等。

了解到疫情下更多觀眾習慣自己在家烹調食物，為家人準備營養豐富的料理。「開電視套餐」同時收集了不少由煮食材料、即開餸包及網上超市所提供的優惠，包括8折購買力生 NS MALL之「開電視至尊套餐」，內含7款優質日本直送海鮮，再贈送4款日本產蔬菜及$50現金券，務求令觀眾能夠採購到至抵至筍的食材。

對抗疫情，抗疫用品更是市民日常生活中最為重要，為此「開電視套餐」亦與網上超市及家居用品商戶合作，讓觀眾能更方便地購買抗疫用品，一同戰勝疫情。觀眾可以留意每集節目內及網頁內公佈之「開電視套餐」詳情及訂購方法享用各項優惠。

記者：王嵐