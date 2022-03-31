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【疫下交通】天星小輪逐步恢復　一文看清最新服務時間

社會 12:05 2022/03/31

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（資料圖片）

天星小輪今日（31日）表示，航班服務時間正逐漸加密，縮短等候時間。

  • 來往中環/尖沙咀航線周一至周五早上繁忙時間，每班船相隔時間約6至8分鐘，非繁忙時間約10至12分鐘
  • 來往灣仔/尖沙咀航線周一至周五早上繁忙時間，每班船相隔時間約10至12分鐘，非繁忙時間約20至22分鐘
  • 來往灣仔/尖沙咀航線周六及周日及公眾假期早上7時至9時，每班船相隔時間約20至22分鐘，早上9時至晚上7時，每班船相隔時間約10至12分鐘，晚上7時至9時約20至22分鐘。

天星小輪最新服務時間。（天星小輪fb截圖）

另外，新渡輪則表示，復工人員數目增加，新渡輪離島航線的渡輪服務，將會逐步回復至正常水平。 4月1日起，「中環—長洲」航線的航班時間表會有更新。至於來往紅磡/土瓜灣至北角的港內渡輪服務，據了解船公司暫時仍未有復航時間表。

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責任編輯：余思嵐

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