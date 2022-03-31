【最強防疫】戴疑似潛水頭盔全身包到冚搭車　巴士怪客被嘲︰元朗巴斯光年

▲ 一名巴士乘客以「巴斯光年」的裝扮去搭車，全身包到冚，相當誇張。

本港第五波疫情放緩，但每日個案仍高達數千宗，市民外出未敢鬆懈。有網民發現一名往返元朗的巴士乘客穿上怪異防疫裝，頭戴類似潛水頭盔的面罩，並戴上手套及穿上水鞋，全身包到冚，網民嘲笑他似足迪士尼動漫角色巴斯光年。

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有網民在facebook群組《香港突發事故報料區及討論區》分享一張在巴士上拍攝的照片，相中一名乘客身穿整套防疫裝備，除了頭戴類似潛水頭盔的面罩之外，亦戴上手套、著水鞋，身穿長衫長褲的他，再外加透明塑膠保護衣，全身沒有露出一吋肌膚。

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曾被影到現身元朗某超市

該名網民形容他是「元朗巴斯光年」，帖文引來大批網民留言，不少人也認同似足巴斯光年。有人更認出他不時出沒元朗，他曾被影到在一間超級市場出沒，當時他的裝扮背後更有藍色「龜背」，好有裝甲feel。

不少網民形容該名乘客的裝扮太誇張，擔心他的抖氣問題，「未中招死，都會焗死」；有人亦關心他可能有苦衷，甚至有情緒問題，「份工可能極危險」、「佢似係工友驚自己接觸病菌多，驚傳染俾人」。

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責任編輯︰王明芳