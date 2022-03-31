  • 27°C
香港時間 : 2022331日 (週四) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最強防疫】戴疑似潛水頭盔全身包到冚搭車　巴士怪客被嘲︰元朗巴斯光年

親子 12:42 2022/03/31

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

一名巴士乘客以「巴斯光年」的裝扮去搭車，全身包到冚，相當誇張。

本港第五波疫情放緩，但每日個案仍高達數千宗，市民外出未敢鬆懈。有網民發現一名往返元朗的巴士乘客穿上怪異防疫裝，頭戴類似潛水頭盔的面罩，並戴上手套及穿上水鞋，全身包到冚，網民嘲笑他似足迪士尼動漫角色巴斯光年。

最新影片推介︰

有網民在facebook群組《香港突發事故報料區及討論區》分享一張在巴士上拍攝的照片，相中一名乘客身穿整套防疫裝備，除了頭戴類似潛水頭盔的面罩之外，亦戴上手套、著水鞋，身穿長衫長褲的他，再外加透明塑膠保護衣，全身沒有露出一吋肌膚。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

曾被影到現身元朗某超市

該名網民形容他是「元朗巴斯光年」，帖文引來大批網民留言，不少人也認同似足巴斯光年。有人更認出他不時出沒元朗，他曾被影到在一間超級市場出沒，當時他的裝扮背後更有藍色「龜背」，好有裝甲feel。

不少網民形容該名乘客的裝扮太誇張，擔心他的抖氣問題，「未中招死，都會焗死」；有人亦關心他可能有苦衷，甚至有情緒問題，「份工可能極危險」、「佢似係工友驚自己接觸病菌多，驚傳染俾人」。

點擊圖片即睇更多網民留言︰

    點擊圖片放大
    +11
    +10

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【職安真漢子】酷熱下堅守防疫戴好口罩　地盤工人路邊吃飯慘遭白領學生歧視
17:57 2021/05/27
【職安真漢子】酷熱下堅守防疫戴好口罩　地盤工人路邊吃飯慘遭白領學生歧視
【居家防疫】台媽迫仔剪「不敢出門髮型」　髮型師無奈︰兒子剪完爆喊
13:16 2021/06/01
【居家防疫】台媽迫仔剪「不敢出門髮型」　髮型師無奈︰兒子剪完爆喊
【防疫紙紮】安心出行紙紮手機網上瘋傳　網民：過橋投胎都要嘟咗先
18:51 2022/03/30
【防疫紙紮】安心出行紙紮手機網上瘋傳　網民：過橋投胎都要嘟咗先

你可能感興趣

【職安真漢子】酷熱下堅守防疫戴好口罩　地盤工人路邊吃飯慘遭白領學生歧視
17:57 2021/05/27
【職安真漢子】酷熱下堅守防疫戴好口罩　地盤工人路邊吃飯慘遭白領學生歧視
【居家防疫】台媽迫仔剪「不敢出門髮型」　髮型師無奈︰兒子剪完爆喊
13:16 2021/06/01
【居家防疫】台媽迫仔剪「不敢出門髮型」　髮型師無奈︰兒子剪完爆喊
【防疫紙紮】安心出行紙紮手機網上瘋傳　網民：過橋投胎都要嘟咗先
18:51 2022/03/30
【防疫紙紮】安心出行紙紮手機網上瘋傳　網民：過橋投胎都要嘟咗先
網絡熱話 家庭關係 巴士 Facebook群組 保護衣 疫情 新冠肺炎疫情 元朗

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
13:29 2022/03/30
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
【魏駿傑前妻】張利華遭胡國興幼子襲擊　曾背魏駿傑偷食離婚過富貴生活
11:00 2022/03/30
【魏駿傑前妻】張利華遭胡國興幼子襲擊　曾背魏駿傑偷食離婚過富貴生活