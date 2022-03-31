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【總有歌聲喺隔離】蕭正楠+區永權+伍仲衡組「伍BUD區蕭」　創作新歌為港人打氣　

娛樂 12:15 2022/03/31

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左起蕭正楠 區永權 伍仲衡為TVB新節目《總有歌聲喺隔離》做主持兼獻聲。

TVB將會炮製一連三集的全新綜藝節目《總有歌聲喺隔離》，實行以歌聲為香港送上祝福，並於4月3日起逢周日播出。是次節目主持配搭亦相當新鮮，分別有同樣為歌手身份出身的蕭正楠及區永權，以及音樂人伍仲衡。

三子早有合作。

三子齊齊創作歌曲為港人打氣

自封「伍BUD區蕭」的三子，專誠為節目攜手創作了名為 《地球生病了》的疫情打氣歌曲，更「你一句我一句」透過 WhatsApp群組為歌曲填詞，認真有心。

其實三人早前在《慈善星輝仁濟夜》中，合作獻唱《友共情》、《每天愛你多一些》及《我的驕傲》等已贏得不少好評，更從而建立了良好默契，令到是次合作新節目更為得心應手。

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區永權蕭正楠組「一筆區蕭」

區永權與蕭正楠合作早有淵緣，二人於2020年疫情期間，因為「一次停車場的偶遇」以 及「一支生銹結他」開啟了Jam歌之路，並於同年在YouTube搞搞新意思，自封「期間限定」組合「一筆區蕭」定期上載自彈自唱 Jam 歌片段，包括《李香蘭》、《燕尾蝶》、《後來》及《夢一場》等。

談到「一筆區蕭」的「誕生」過程，區永權受訪時憶述:「前年停車場撞到蕭正楠，大家傾開話搵啲嘢搞搞佢，佢當時仲着住古裝。跟住有一日去阿蕭屋企，佢老婆(黃翠如) 仲話:『我老公話一齊唱歌喎』，初初我仲以為係唱 K，點知佢攞住支生晒銹嘅吉他出嚟，啲音又仲未Tune嘅，咁就無啦啦Jam咗第一首《李香蘭》喇。」

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黃翠如擔當幕後

區永權又笑言「一筆區蕭」選歌單過程非常嚴謹，會定期由「區蕭」、黃翠如及區永權太太四人進行建議及投票，選出每次獻唱曲目。 

他又指太太與翠如雖然沒有出鏡，但其實參與度很高，除了會偶爾「聲音演出」，翠如更兼任形象及美術指導:「啲拍片角度全部都係黃翠如揀過同設計過，同埋佢都會幫我哋執吓啲頭髮呀、坐姿呀。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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