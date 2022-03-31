【復活節】麗思卡爾頓酒店$888復活節早午餐　復活節烤肉外賣套餐＋春風下午茶

▲ 麗思卡爾頓酒店推出復活節美食及住宿。（圖片由酒店提供）

復活節將至，香港麗思卡爾頓酒店推出春日和風下午茶、復活節限定周日早午餐、節日外賣及復活節住宿優惠，於4月14至18日入住酒店，可入住豪華維港海景客房或以上的房型！小朋友還可以在房間進行尋蛋活動，適合一家大小！

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復活節Ozone周日早午餐

▲ 復活節Ozone周日早午餐。（圖片由酒店提供）

座落於118樓的Ozone將於復活節星期日推出周日早午餐，餐廳將會先呈上頭盤，當中包括多款滋味沙律、30個月西班牙火腿、煙燻三文魚及芝士拼盤等等。其後有刺身冷麵拼盤及窩心湯品。主菜方面，Ozone在本月換上新菜單，有多國滋味主菜，當中包括香烤冬陰功鱈魚配芒果及木瓜沙律、亞拉斯卡皇帝蟹肉香蒜橄油意粉及Ozone和牛漢堡拼墨西哥粟米片等等。

還有Raclette熱熔芝士站，廚師將芝士用刀刮下，鋪滿不同配料上。最後會奉上復活節主題的迷你甜品拼盤及即叫即做的窩夫及班戟，小朋友可享用節日面部彩繪及尋蛋活動，家長們亦另選購由港幣398元至1,988元兩小時無限暢飲套餐，盡情享用法國皇牌凱哥香檳等美酒，一家大小歡度復活週末。

Ozone周日早午餐將會在星期日供應，成人價錢為港幣888元，3歲至11歲小童價錢為港幣598元，小童價錢已包括兩小時無限暢飲有氣果汁及汽水。

春日和風下午茶

▲ 「春日和風下午茶」。（圖片由酒店提供）

踏入春風的節日，麗思卡爾頓酒店推出「春日和風下午茶」，每款鹹甜點都加入日本和風元素。鹹點主打先以雪蟹肉及木魚啫喱配三文魚子撻，雪蟹肉配上木魚花並以三文魚子鋪面，海鮮愛好者不能錯過！而另一風味鹹點日式咖哩雞肉丸製作時加入芝麻、唐辛子及味噌等等配料。

甜點方面，抹茶櫻花蛋糕利用正宗日本抹茶入饌，紫薯泡芙將紫薯肉加入泡芙皮内，最後有士多啤梨紅豆慕絲蛋糕，以時令士多啤梨配上紅豆。

「春日和風下午茶」將於2022年4月1日到6月30日於102樓大堂酒廊及103樓Café 103供應，每位收費為港幣428元，兩人用為港幣718元。

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節日外賣美饌

▲ 復活節烤肉套餐。（圖片由酒店提供）

麗思卡爾頓酒店在復活節推出兩款復活節烤肉套餐，當中包括香烤羊腿套餐及香烤黃油雞套餐。適合4至6人享用，香烤羊腿套餐包括復活節必食的復活節十字包及滋味忌廉周打魚湯，主菜為慢煮烤羊腿配黑松露牛油燒春雞。酒店指羊腿經廚師長時間慢煮及高溫烤焗，能保持肉質鮮嫩多汁。

酒店表示燒春雞同是在高溫下烤焗，更用上自家調製的黑松露牛油汁。而另一款香烤黃油雞套餐適合4人享用，選材自法國政府優質紅牌認證的黃油雞。

兩款套餐隨餐附上多款配菜，當中有蒜香薯蓉及烤南瓜山羊芝士沙律配有機羽衣甘藍及菠菜等等，最後亦會送上復活節紅蘿蔔蛋糕。

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復活節當然少不了甜品！糕餅主廚李銘峰研製強款復活節造型甜品，當中包括朱古力復活蛋、復活節朱古力、復活節蛋糕及復活節迷你蛋糕。包括小雞造型朱古力復活蛋，內藏有士多啤梨芝士蛋糕，另有復活蛋造型朱古力，酒店指整個朱古力以純黑朱古力所製，酒店為客人安排迷你木槌，大家在進食前可敲破雞蛋，內藏的朱古力就會傾盆而出，大家可以「玩、食及打卡」！

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復活節麗思兒童探奇住宿之旅

▲ 復活節麗思兒童探奇住宿之旅。（圖片由酒店提供）

酒店指於2022年4月14至18日選購麗思兒童探奇之旅，即可入住豪華維港海景客房或以上的房型，小朋友可以在房內體驗露營滋味，以及於房間內進行尋蛋活動，成功在房間尋得所有復活蛋即可換取小禮物乙份。連續入住兩晚或以上的賓客，即可獲得每晚港幣$500元餐飲消費額，而消費額亦可累積使用，讓一家大小在復活節可品嚐酒店不同餐廳的美食。

適逢復活佳節，受小朋友歡迎的Wise-Kids遊戲室回歸！適合3歲至5歲小童參加，每次入住均可免費預約一節使用。

價錢：港幣4,350元起。

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責任編緝：蕭雅文