  • 21°C
香港時間 : 2022401日 (週五) 16:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【90後小花】中大生物系畢業從KOL入行　倪嘉雯趁年輕追夢：青春就是本錢

教育 15:48 2022/04/01

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

倪嘉雯是TVB上位小花。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》日前播出以《孤獨的》，在劇中飾演記者的倪嘉雯再度現身，與熊尚善（滕麗名飾）遇襲後，置身一個只有她與倪嘉雯的世界。這是倪嘉雯客串《愛．回家之開心速遞》一年多以來，首度擔正做劇集的主角，網民對於倪嘉雯驚喜現身都大感驚喜，讚她清純的模樣似日本女星吉高由里子。

最新影片推介:

現年26歲的倪嘉雯除了主持兒童節目《Hands Up》外，近年開始拍劇，早前在劇集《換命真相》扮演「少女劉佩玥」而為人所認識，演出機會愈來愈多，而被指跟她撞樣的女星吉高由里子，在日本有相當高的人氣，曾經跟福山雅治合作出演《神探伽利略2》，在2019年更曾獲得日劇學院賞女演員獎。對於被指與吉高由里子似樣，她表示感到很開心，覺得是讚美。

對於有網民指TVB人工低，為何會吸引這麼多年輕女演員，倪嘉雯就大方地回答，希望趁青春追夢，青春就是本錢，找到自己喜歡做的事情很難得，要趁年輕追夢，她又多謝家人支持。

倪嘉雯畢業於香港中文大學的生物系，由KOL誤打誤撞下，經友人介紹成為王祖藍公司旗下藝人，正式入行。而倪嘉雯的中學是沙田區名校聖公會林裘謀中學，是區內數一、數二的英文中學，DSE成績優異，近9成學生獲得本地大學取錄。

另外學校重視學生的全人發展，近年亦積極推動STEM教育。根據校網資料，該校在過去3年的平均大學入學率超過8成，去年的文憑試成績表現更為出眾，高達88.2%學生獲聯招學士學位課程錄取。另外，有2.7%學生獲副學士和高級文憑課程取錄，即合共逾9成（90.9%）學生順利升讀本地大專院校。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯:陳麗薇

相關文章

【換命真相】倪嘉雯感激劉佩玥耐心教導　琴姐堅決不搬背後藏秘密
13:04 2021/11/02
【換命真相】倪嘉雯感激劉佩玥耐心教導　琴姐堅決不搬背後藏秘密
【追女神食譜】林正峰公開嫌棄游嘉欣　倪嘉雯覺得阿峰可愛但「零心動」感覺
11:06 2021/11/05
【追女神食譜】林正峰公開嫌棄游嘉欣　倪嘉雯覺得阿峰可愛但「零心動」感覺

你可能感興趣

【換命真相】倪嘉雯感激劉佩玥耐心教導　琴姐堅決不搬背後藏秘密
13:04 2021/11/02
【換命真相】倪嘉雯感激劉佩玥耐心教導　琴姐堅決不搬背後藏秘密
【追女神食譜】林正峰公開嫌棄游嘉欣　倪嘉雯覺得阿峰可愛但「零心動」感覺
11:06 2021/11/05
【追女神食譜】林正峰公開嫌棄游嘉欣　倪嘉雯覺得阿峰可愛但「零心動」感覺
TVB 換命真相 聖公會林裘謀中學 香港中文大學 倪嘉雯

最高瀏覽

【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
17:36 2022/03/31
【心臟病】27歲肌肉猛男沉迷健身體脂僅5%　日睡3小時突暴斃揭死於心臟衰竭
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
18:30 2022/03/31
【金宵大廈2】李施嬅免疫系統出問題致眼疾　停工專心醫病：好沮喪
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情
17:29 2022/03/31
【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病　細龜全家移居廣州19年珍惜父子情