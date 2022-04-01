【90後小花】中大生物系畢業從KOL入行　倪嘉雯趁年輕追夢：青春就是本錢

▲ 倪嘉雯是TVB上位小花。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》日前播出以《孤獨的》，在劇中飾演記者的倪嘉雯再度現身，與熊尚善（滕麗名飾）遇襲後，置身一個只有她與倪嘉雯的世界。這是倪嘉雯客串《愛．回家之開心速遞》一年多以來，首度擔正做劇集的主角，網民對於倪嘉雯驚喜現身都大感驚喜，讚她清純的模樣似日本女星吉高由里子。

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現年26歲的倪嘉雯除了主持兒童節目《Hands Up》外，近年開始拍劇，早前在劇集《換命真相》扮演「少女劉佩玥」而為人所認識，演出機會愈來愈多，而被指跟她撞樣的女星吉高由里子，在日本有相當高的人氣，曾經跟福山雅治合作出演《神探伽利略2》，在2019年更曾獲得日劇學院賞女演員獎。對於被指與吉高由里子似樣，她表示感到很開心，覺得是讚美。

對於有網民指TVB人工低，為何會吸引這麼多年輕女演員，倪嘉雯就大方地回答，希望趁青春追夢，青春就是本錢，找到自己喜歡做的事情很難得，要趁年輕追夢，她又多謝家人支持。

倪嘉雯畢業於香港中文大學的生物系，由KOL誤打誤撞下，經友人介紹成為王祖藍公司旗下藝人，正式入行。而倪嘉雯的中學是沙田區名校聖公會林裘謀中學，是區內數一、數二的英文中學，DSE成績優異，近9成學生獲得本地大學取錄。

另外學校重視學生的全人發展，近年亦積極推動STEM教育。根據校網資料，該校在過去3年的平均大學入學率超過8成，去年的文憑試成績表現更為出眾，高達88.2%學生獲聯招學士學位課程錄取。另外，有2.7%學生獲副學士和高級文憑課程取錄，即合共逾9成（90.9%）學生順利升讀本地大專院校。

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責任編輯:陳麗薇