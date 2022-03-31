【鼠患問題】美孚垃圾屋鼠滿為患滋擾鄰居　老鼠遊走花槽網民憂爆發鼠疫

▲ 美孚垃圾屋鼠滿為患，滋擾鄰居。

不少人聞「鼠」色變，但最近有美孚居民卻反映深受鼠患問題困擾。有網民上載一段影片，顯示有數隻體型龐大的老鼠在家中花槽遊走。網民表示，老鼠是來自一戶喜歡收集垃圾的鄰居，曾向管理處及食環署等投訴，但情況未見改善，引來一眾網民熱烈討論。

最新影片：

據Facebook群組「Mei Foo 美孚」，有網民最近發帖並上載一段影片，片中可見數隻老鼠在窗外花槽欄位遊走，發帖者並寫上：「百老滙街98A中高層的鼠患，除了業主有誰可解決？己嚴重影響鄰居日常生活。」

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帖文引起一眾網民及街坊留意，發帖者回覆網民的問題時稱，鼠患問題是源自鄰居所造成。發帖者透露鄰居是「一位女士，表面正常，喜歡收垃圾」，並拍下其家中窗台情形，只見有3、4隻老鼠正流連此處。而除了鼠患問題，發帖者又表示鄰居「單位內臭氣衝天」，有網民就回應：「睇片都毛管戙，佢屋入面養老鼠啦！」、「一家大細！」

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發帖者表示已不斷向管理處投訴，亦有向食環署上報，並且越放越多老鼠藥，又試過放老鼠膠，情形未見改善，而所種植的整排花也被老鼠摧毀。

有同樣是美孚街坊的網民稱，自己也有類似情形：「最慘唔只一隻，成日半夜喺花槽打交，嘈到成，尋睌仲咬爛我啲植物，今朝去咗管業處同佢講」、「家中窗台也有疑似鼠骨」、「我家早前也被鼠患困擾，在屋外走入來，通知了管業處，現在一到黃昏把所有窗也關掉」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣