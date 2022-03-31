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【東航空難】東航墜機現場發現10多本結婚證　搜救人員惋惜︰照片清晰笑容甜蜜

親子 13:40 2022/03/31

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東航墜機現場發現10多本結婚證，令搜救人員感到惋惜。

中國東方航空波音737客機MU5735航班本月21日發生墜機事故，機上132人全部罹難。搜救人員在墜機現場陸續發現遇難者的遺物，當中包括十多本結婚證。結婚證上的照片清晰，夫妻笑容甜蜜，如今照片中人卻遭遇不幸，雙雙遇難，令人感到非常惋惜。

東方航空MU5735航班3月21日下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，在廣西梧州藤縣埌南鎮莫埌村附近墜毀，機上載有132人，包括123名乘客及9名機組人員。負責處理事故的國家應急處置指揮部日前宣布，確定搜尋現場已無生命跡象，機上132人全部罹難。而132名遇難者的DNA比對工作已完成，身分全部確認。

最新影片︰

新婚夫妻去雲南拍婚照度蜜月

綜合內地傳媒報道，有搜救人員在墜機現場發現了不少結婚證，廣西梧州岑溪市公安局陳姓警員向當地傳媒表示，「我大概發現了十幾本結婚證，這上面的照片清晰，且笑容比較甜蜜，感到比較惋惜。」警員言語間不禁流露唏噓之情。

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至於這十幾本結婚證，有人推測出3種可能。每年有很多人去雲南拍攝婚紗照，估計他們都是新婚夫妻，也有可能新婚夫妻帶著結婚證去雲南度蜜月，想留下美好記憶。此外，有人認為或許是老夫老妻，為了出門住宿方便，才把結婚證隨身攜帶。有網民對夫妻遇難深感痛惜，留言「應該都是新婚夫婦，好可惜……」。

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擺滿鮮花寫下悼念字句

此外，空難事故地點的鄰村律村村口擺滿了鮮花，有民眾在花束上掛著卡牌，寫下悼念遇難者的字句，「願鮮花鋪滿回家的路，一路好走」、「大雨為咽、擰土為思，青山為祭，天地同悲」、「雖未謀面，卻牽掛於心；雖無血緣，卻任淚流滿」。

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責任編輯︰王明芳

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