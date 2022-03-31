【妥瑞症】男子搭捷運妥瑞症發作 暖心乘客一個窩心舉動助緩解症狀

▲ 台男搭捷運妥瑞症發作，暖男乘客一個窩心舉動助緩解症狀。

妥瑞症患者因身體經常不由自主地抽搐、搖頭、眨眼和發出怪聲等，導致經常歧視。日前，一名患妥瑞症的台灣網友在社群Dcard發文，分享自己乘搭捷運時不幸發病，幸獲暖男乘客關心得以緩解症狀，令他大受感動稱：「這真的是這陣子最暖心的事情！」

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事主在貼文中首先交代自己是妥瑞氏症患者，某日在捷運上症狀發作，而身邊的一位男子不斷的看向自己，但並非歧視的眼光。接著他拍拍事主禮貌詢問：「你是妥瑞嗎？」

事主受到感動，回答「是」之後，男乘客續稱，自己沒惡意，只是想再了解一下，並希望透過一直跟事主說話能稍緩解症狀。而該乘客也一路陪事主聊天到下車，告別時更留言：「祝福你之後順利，希望你一切都好。」

該貼文也引來大批網民讚好，稱讚男乘客的暖心舉動。更引來同樣為妥瑞症患者網友表示贊同，指獨自在密閉空間確實會不自覺做出動作，若有人一起聊天分散注意力，的確會舒緩很多。

精神科醫生分析妥瑞症病徵

精神科專科醫生趙珮瑜過去接受TOPick訪問時表示，妥瑞症是抽動症的一種，患者的徵狀主要分為兩類：

動作肌肉抽動：指一些不由自主、突發、快速、重複的動作，包括眨眼、嗤鼻、張口、搖頭、縮膊等。

聲音抽動：不由自主發出音聲，包括清喉嚨的聲音、低沉的聲響，有些是突然呼叫出來。少部分患者會出現穢語症，即說一些比較粗俗的說話。

她指出，患者可以暫時忍受徵狀，但一陣子後，強忍已久的徵狀會連環爆發。部分患者會掩飾徵狀，如聲音抽動時順便說話；搖頭時撥弄頭髮。妥瑞症患者亦會因上述徵狀，容易令人產生誤會。

趙醫生補充，治療妥瑞症的方法有多方面，包括為患者處方多巴胺分泌的藥物，改善徵狀。環境因素會影響病情，包括過度疲倦、過於興奮、緊張等都會令病情轉差，因而提醒患者要保持適當休息、學懂管理壓力，以平常心面對事情，保持情緒穩定，都有助改善病情。

另外，她建議有愛心的人可多陪伴患者，讓患者不感到孤單。也希望一般人對此病有更多的認識，可以減少誤會，患者能健康地生活。

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責任編輯：羅嘉欣