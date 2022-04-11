傷口發炎好得慢？ 推介連美國NASA都用的居家旅行消毒神器

日常生活少不免碰撞受傷，細菌和病毒就有機可乘，透過傷口竄入，引致感染發炎，減慢癒合速度，尤其現在處於非常時期，一有傷口便要及時消毒處理，可預防病菌作怪。今次就介紹大家三款居家旅行消毒神器，簡單易用又實惠，有效殺滅引致感染的細菌、病毒及真菌，加速傷口癒合，而且據說連美國NASA首次登月的阿波羅十一號著陸一刻都是以它來消毒太空艙，到底是甚麼？



一「碘」必妥



不說不知，原來連美國NASA也垂青的消毒神器就是來自近半世紀的Betadine™ 必妥碘™，它不但備受全球醫療機構及家庭信賴，產品更廣大使用於醫院、手術室、化驗所及運動醫學診所。產品當中的活性成分POVIDONE-IODINE，在很多研究中證實它的消毒能力，能提供極佳的消毒治療1。而且，品牌著重以人為本，其產品設計多元小巧，是全家的消毒神器，全面照顧每位成員的需要。

殺菌油膏劑 癒合傷口抗發炎



近年大家都熱愛運動，無論大人或小朋友，進行戶外活動時都有機會碰撞受傷，此時優碘™油膏劑就大派用場，成分含10% PVP-I，確保產品能高效殺菌。另外，有效的外用消毒油膏劑，適用於多用途的傷口消毒，如燒傷﹑燙傷﹑水疱﹑割傷﹑抓傷﹑擦傷及其他皮膚破損等，預防感染。成人和小童（兩歲以上）均能使用，而且能全面覆蓋傷口，減少發炎情況2。

多用途燙火膏 家居急救良品

遇上燙傷，一般人都會馬上用冰敷即時降溫處理，但卻忽略了黃金急救消毒時間，如何能急救同時治療傷口？必妥碘™消毒燙火膏絕對是家居必備急救良品，當中含有5% PVP-I，適合任何人士（體重少於1.5公斤嬰兒除外），可廣泛外用於處理皮膚燒傷丶太陽灼傷丶燙傷等，防止傷口感染。除此之外，消毒燙火膏蘊含的殺菌成分，更可充當一般傷口處理良方，不刺激傷患，全面保護家人，預防病菌感染3。

輕巧乾粉噴霧 全面溫和消毒防菌



出門在外，遇到意外時，難以隨手拿出急救藥箱，所以配備一支萬用輕巧，具消毒及防菌效能的消毒噴霧，便能助一臂之力。這支必妥碘™ 乾粉噴霧消毒劑含有2.5% PVP-I，並採用噴射設計，毋需接觸傷口，乾淨衛生，同時方便將殺菌成分噴灑於傷口表面，形成一層薄粉，適用於治療及預防皮膚傷口上之感染，包括潰瘍丶燒傷丶刀傷及其他損傷。另外，乾粉噴霧消毒劑性質溫和，適合兩歲以上小孩使用，家長可先在外出前噴灑於小孩的手、腳或舊有傷口，除了能預防外界的細菌入侵外，更可作防菌措施，便攜易用4。



Ref:

1. Eggers, M. Infect Dis Ther (2019) 8:581–593.

2. BETADINE® Ointment Product Insert. Dec 2018

3. BETADINE® Burn Cream Product Insert. Jan 2013

4. BETADINE® Dry Powder Spray Product Label. Feb 2013



TM: BETADINE is a Registered Trademark of Mundipharma.

TM: 必妥碘及優碘是Mundipharma 的註冊商標。



HK-BETWC-2200005



(特約)