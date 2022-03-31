  • 27°C
香港時間 : 2022331日 (週四) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正能量】呼籲大眾響應行善　張敬軒捐1.5萬件應援物資「找對的人」

娛樂 12:43 2022/03/31

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

第五波疫情近日稍有回落，但大家絕不能掉以輕心！繼早前郭富城打響頭炮捐贈抗疫物資予新世界發展創立的「Share for Good愛互送」後，成功引起全城關注，各界善長陸續響應捐輸！

最新影片推介:

向來行善絕不手軟的張敬軒亦慷慨解囊，宣布捐出3,000個檢測包、6,000件成人口罩、5,000件成人面罩，以及1,000張餐券。軒公務求為逾15,000件應援物資「找對的人」，透過「Share for Good愛互送」物資捐贈配對平台，將物品準確有效地送到有需要的受助人手上。同時他在「Share for Good」網站為港人打氣：「還記得櫻花正開，我哋加把勁共同抗疫，之後一齊享受遲來嘅春天。」

為了讓更多善長仁翁響應捐款，軒公在社交平台出動「油雞」呼籲：「正所謂多多益善少少無拘種善恩得善果積少成多聚沙成塔福有油雞（攸歸）…… 唔係講笑，疫情嚴峻，對於好多家庭嚟講，食飯想叫碟油雞都係奢想。」

他表示每人只須捐贈100元，就能為兒童購買兩個月所需的口罩、基層一星期的快測包支援、十位長者有搓手液旁身、為一家三口送上多一餐溫飽。

撰文 : TOPick柴犬出動

正能量 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 張敬軒

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
11:39 2022/03/30
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致不育患癌 14款不含類雌激素無毒雞蛋名單
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
13:29 2022/03/30
【人夫放假約出去滾】洪永城談舊愛唐詩詠　阿Bob追問曾否對黃翠如心動
【魏駿傑前妻】張利華遭胡國興幼子襲擊　曾背魏駿傑偷食離婚過富貴生活
11:00 2022/03/30
【魏駿傑前妻】張利華遭胡國興幼子襲擊　曾背魏駿傑偷食離婚過富貴生活