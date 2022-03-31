【野生動物】嘉道理農場進行廣泛訪問調查　冀追蹤水獺蹤影

▲ 水獺出沒的蹤影。（嘉道理農場暨植物園圖片）

不少人以為香港只能在主題公園看到水獺，其實本港野外亦有水獺的蹤影。嘉道理農場暨植物園表示，在過去一年，嘉道理農場除了使用紅外線相機、遺傳學方法分析水獺糞便，調查本地歐亞水獺的數量和活動範圍外，亦進行了廣泛的訪問調查。

嘉道理農場指，職員走訪了曾經有水獺分布以及周邊有合適生態條件的地區，對漁民、村民、釣魚人士進行了問卷訪問，內容除了水獺出沒的消息外，還有關於水獺的生態知識、人類活動、環境變遷，和通過他們的故事反映人與水獺的關係。

嘉道理農場表示，不能小看訪問調查的科學性，近年，用訪問調查收集本土生態知識成為普遍的研究手段，而且它能收集到的資料更加不是其它研究方法可以替代。

嘉道理農場稱，訪問調查能相對快捷地對更大的區域範圍進行評估，當獲得曾經有水獺出沒的地點後，便可以針對這些地點進行紅外線相機以及出沒痕跡調查，以提高調查效率。

不過，嘉道理農場指儘管沒有水獺出沒的消息，也不代表當地真的沒有水獺，因為水獺是非常隱秘的動物。另外，有不少人會把紅頰獴誤認為水獺，所以也需要一些技巧去辨認信息的真偽。

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責任編輯：李榮忠