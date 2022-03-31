【Disney+電影】出爐影后演傳道女王爭議一生 　《神聖電視台》揭福音夫妻檔斂財真相

▲ 謝茜嘉積絲婷演《神聖電視台》

剛舉行的第94屆奧斯卡頒獎典禮，在意料之外的一場插曲中落幕。最新出爐的奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）成為話題，而影后則由同樣也是曾兩度入圍的謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）以《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）奪得，影片現已可在Disney+收看。

《神聖電視台》故事人物源自真人真事，並根據同名紀錄片改編，講述女主角謝茜嘉飾演的美國傳奇傳道人Tammy Faye，與其丈夫Jim Bakker創辦宗教電視台的經歷，從受萬人景仰至被醜聞纏身的戲劇化經歷。電影由Michael Showalter執導，而憑《夢想期限tick,tick...BOOM!》（tick,tick...BOOM!）角逐今屆奧斯卡影帝的安德魯加菲（Andrew Garfield）則飾演丈夫Jim。

▲ Tammy和丈夫Jim於神學院結識，兩人初時抱有相同信念，立志成為傳道人。

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故事講兩夫妻是70至80年代美國當紅的電視傳道人，由主持一個小小的電視節目開始，發展至經營一個24小時全天候播送福音節目的電視台。他們以正面樂觀又虔誠的傳道人形象獲得支持和歡迎，影響力甚至連當時的總統候選人都爭相與其拉攏。

以傳福音致富

然而成名背後，兩人的行為也備受爭議，包括他們憑藉電視節目要求觀眾捐款，成立基督徒俱樂部，興建樂園、度假村等大型娛樂設施，並在傳播福音的同時，享受名氣為他們帶來的虛榮與奢華生活。電影詳細刻劃兩個出身寒微、擁有信仰的年輕人，如何由單純的傳道人，一步步因貪婪、名利而走向衰敗的過程。

原型角色Tammy Faye本身極具爭議，從小在基督教家庭長大的她，擁有虔誠而堅定的信仰。但同時由於經歷過父母離異、母親改嫁，與繼兄弟姊妹共同生活的成長背景，讓她的信仰變得更為激烈，甚至與別不同。後來在神學院邂逅丈夫Jim Bakker，因為宗教規條而早早結婚，本想投身傳道事業的Tammy卻意外懷孕。

最新影片：吳海昕訪問

一般女性或會馴服於當時的社會主流價值觀、或宗教教義對妻子的期許，專心留在家照顧子女、扶持丈夫，Tammy卻反其道而行。她堅持自己對信仰的理解，甚至不惜與知名牧師抗衡，執意要與丈夫共同發展傳道事業。後來以福音歌手大獲成功的她更與丈夫創辦深受歡迎的電視頻道，名成利就。

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平權形象鮮明

Tammy對女性平權和支持同性戀的取態，在當時的福音界引起不少風波。放諸今天，這種強悍且開明的形象自然備受讚譽，但在當時卻是另一回事。電影還原兩夫妻創辦的福音節目因捐款環節而陷財政醜聞的事實，對Tammy的涉及程度則相對寬容。縱然在情節上刻劃了她對奢華生活的享受，卻未有批判其對丈夫斂財的看法。

影后謝茜嘉在片中演出女主角大段人生，從年輕至中年，毫不違和。她為了更接近原型角色Tammy Faye的容貌，不惜戴上假牙，更每天花4至7小時化粧，甚至對部分皮膚造成永久損害，犧牲不少。

記者：王嵐