【消費券1萬】政府4月7日派新一批消費券　第一期5,000元自動注入支付平台

▲ 以八達通卡領取消費券要分多次領取。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（3日）表示，將於4月7日向約630萬名合資格市民發放2022年消費券計劃第一階段的消費券，已成功登記去年消費券計劃的市民，均會在本周四收到新一輪消費券。

使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會在當天收到一張有效期至10月31日、金額5,000元的消費券。

透過八達通收取的消費券會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元的消費券。他們可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

因應現時八達通卡的儲值限額，市民第一次拍卡領取的消費券金額不能超過3,000元，餘額可隨着消費後八達通卡內的儲值額下降後再拍卡收取，該4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取。



市民使用八達通卡進行本地消費時，屬消費券適用範圍的消費項目會被自動計入「合資格消費」總額。市民只要在5月至10月期間的「合資格消費」累積總額達4,000元，便可在下一個月16日獲發尾期1,000元消費券。「合資格消費」如果在五月底或之前達到4,000元，市民最快可在6月16日收到尾期的1,000元消費券；但最遲須在10月底前達到，便可在11月16日拍卡收到尾期消費券。

港府又提醒市民，消費券的使用期長達7個月，有效期至10月31日。

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責任編輯：余思嵐