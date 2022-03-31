【網上騙案】網上釣魚式「舊錢幣收藏家」騙案　 區議員拆解騙徒呃錢手法

▲ 區議員一星期內接到兩宗關於舊錢幣收購騙案的街坊求助。

騙徒手法層出不窮。近日有區議員一星期內，接獲兩宗街坊求助，都涉及懷疑網上騙案，而兩宗個案，手法完全相同，都是騙徒以「舊錢幣收藏家」做招徠，聲稱可以10多萬港元的高價收購舊版港幣，吸引網民上釣，惟最終付款階段，卻會要求身為賣家的網民先「入數」1萬至數萬元，以啟動帳戶。

大埔區議員劉勇威表示，慶幸該兩名街坊都在「過數」給騙徒前，就向他求助，最終沒有損失；「啲所謂舊錢幣，係香港仍然係流通緊，又點會值十幾萬？」他又提醒，因疫情關係，市民留在家長上網較長，切勿一時貪心而陷入騙局。

▲ 懷疑騙徒以錢幣收藏家做招徠，收購價聲稱高達4700元一個硬幣。（互聯網截圖）

近日在社交平台IG，時常可見有賬戶名字帶有「舊錢幣買家」（old money buyer）字眼的賬戶出現。該些賬戶一般自我介紹為「錢幣收藏家」，願意高價收購舊版港幣，然而收購的類型，卻是一些日常並不罕見，依然在市面流通使用的港幣。

懷疑騙徒聲稱收購價為一枚硬幣4700港元，只要該硬幣在2000年前發行即可。換言之，一袋舊硬幣，網民即能「賺到」10多萬元甚至數十萬元。

而騙徒會主動「私訊」網民，或等待擁有大量硬幣的網民主動上釣，詢問詳情。劉勇威解釋，當雙方就「價錢」達成共識後，騙徒會聲稱自己會先匯款到賣家的銀行賬戶，惟「之後就講匯款出現問題要你入返錢畀佢（騙徒），開通返個帳戶攞錢咁」。

劉勇威說：

你坐低諗吓都會覺得唔對路吧。再者舊香港硬幣市面仍在流通，一個幣真係會值幾千蚊？

本身屬「舊墟及太湖」選區區議員的劉勇威指，當區私人樓宇居多，街坊一般頗有積蓄。而兩名險些受騙的街坊，皆為50多歲男士，其中一人因疫情而停工，沒有收入，長期留在家中，但有積蓄。

該男街坊抱著「博一博」心態與騙徒聯絡，惟到付款階段，對方要求他先「入數」2萬元開通賬戶。他這時才起疑心，向區議員求助，最終在劉勇威勸導下，男街坊並未付款給騙徒。而另一名求助街坊，則早於與騙徒洽談「收購價」時，已覺不妥，與劉商討，最終也未有上當。

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劉勇威認為，該類型騙案數年前已有人發現過，惟騙徒每過一段時間，又會重複相同手法，「以一般香港人智慧都可以破解，上網搜尋下，以往亦有類似騙案嘅資料，但有時當局者迷，一時頭昏腦脹就會受騙。」他又指，現時騙徒的手法亦比以往高明，會向「目標」市民展示以往交易的過數記錄，「街坊唸住有圖有真相，但好多時，不同嘅騙徒都係用同一張圖，甚至可能本身都係假圖」。

▲ 劉勇威指，懷疑騙徒的手法近年頗有精進，街坊以為「有圖有真相」，不假思索或求證便會中招。（互聯網截圖）

兩名街坊都沒有損失金錢，劉形容是「萬幸」，但一星期內，有兩名街坊遇到相同手法網上騙案，他也感到震驚。

他提醒，「疫情期間，好多時都會多咗時間留係屋企，無無聊聊就不停上網，不停周圍click，好容易就會遇到陷阱，市民上網嘅時候一定要保持頭腦清醒。」他亦呼籲警方多主動出擊，揭穿有關騙徒網頁或社交平台賬戶，加強宣傳，增加市民戒心。