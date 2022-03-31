【公屋抉擇】夫妻排公屋4年入息超額　毅進仔港男忐忑辭去$2.9萬筍工

▲ 夫妻排公屋4年入息超額，港男不捨辭去$2.9萬筍工等上樓。

香港土地問題，上樓不容易，有言「得公屋得天下」，有名港男跟老婆排了公屋4年近日收到審查信，現時他倆月入共約5萬元，超出入息限額，港男計劃辭去月入平均約2.9萬的工作等上公屋，可是很忐忑，現時工作對他來說是筍工，但長遠又認為上公屋較好，陷入兩難。

公屋與工作2選1

該港男於星期日（27日），在連登討論區以「公屋與工作的抉擇」為題發帖，詢問網民意見，事主排了4年公屋，近日收到信要審查，可是他跟太太收入共約5萬元，超出公屋要求的入息上限，夫妻月花1萬元正租住350呎樓，如成功上樓，估計2人單位租金約$1300至$2000，公屋呎數約150至250呎，事主如想上公屋，大前提是處理好入息，計劃辭職。

我學歷毅進仔，份工私人司機平均月薪2萬9，9成時間都Hea自由活動，舒服好工好老細，如果我辭職都好難搵得返依家呢個人工同舒適程度。

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不捨月入$2.9萬筍工

他很不捨現時工作，形容為「份工人工同舒服到我願意幫佢打一世工」，處於公屋與工作的抉擇間。

有忐忑過係咪真係為間屋放棄份工，但係長遠咁睇好似上咗樓條路點都好行啲。老細都有返咁上下年紀，應該捱唔到去我退休，工就一定唔會無得開嘅，最多搵少啲同辛苦啲。

以公屋作踏腳石抽居屋

事主沒有想過一世住公屋，過往有數十年抽居屋資歷的他，形容抽居屋「同六合彩一樣」難中，他就想到以公屋為踏腳石去抽居屋，如以「綠置居」增抽中居屋的機會。

雖然他現時入審超額，但將利用重審入息資產有所調整的機制，如果上到樓，事主大機會考慮買白居二或抽居屋，有感2人公屋單位太細，若有機會生仔不夠用。

壓力開支大不買私樓

有網民建議事主有能力不如買私樓，他提及很多考慮因素，買私樓供二三十年，經濟加息環境因素，兩人事業不一定穩定去夠支持債務，私樓的維修項目、差餉管理費等又是一筆數。事主指跟太太早前收入只是約共3萬元，現時能有如此收入是幸運。

我哋兩個都係毅進仔基層工，我承認喺肺炎肆虐當中，我哋兩個人工事業都逆流而上係好彩，但係唔排除一個唔好彩下年變返月入30K就GG（玩完） 。

網民支持︰公屋大過天

網民就此有不同意見，部分支持上公屋是優先考慮，「有綠表已經2個世界，又可以抖兩年，司機唔驚無工開」、「公屋大過天啦，冇咩好抉擇」。另一方有人反對放棄筍工，認為「份工穩定寧願捱多幾年儲首期買樓」、「好工可遇不可求」。更多網民意見點擊下圖︰

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樓主其實心中有數，「其實條路都決定咗八成係點行」，想上公屋為先，只是想看看更多網民意見，可否啟發有不同做法，他承認「窮人思維，如果唔係窮，點會諗公屋」。

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責任編輯︰王明芳